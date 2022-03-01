شكرا لقرائتكم خبر عن رصف شارع التحرير بالدقى.. وهذه خطة تطوير طرق الواحات البحرية بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت محافظة الجيزة من خلال مديرية الطرق بالمحافظة، أعمال الطبقة الإسفلتية الرابطة بشارع التحرير بدءا من ميدان الجلاء باتجاه شارع السودان، بمتابعة من المهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق، في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمواصلة أعمال رصف وتطوير المحاور المرورية .

وفى السياق، أعلنت المحافظة الانتهاء من رصف طريق الأبراج بمدينة الباويطى بالواحات البحرية، بطول 1.5كم طريق مزدوج بمتابعة الدكتور صبري شاكر رئيس مركز الواحات البحرية، حيث تم إنجاز بنسبة 80٪ بخطة رصف الطرق بالواحات.

كما تم الانتهاء من رصف الطريق المؤدي إلى منطقة التعمير ليربط مع طريق الأبراج، بطول حوالي 800م وعرض 6م وجاري الآن رصف طريق يربط بين طريق الأبراج ( الدائري الاوسطي) بطول 700م وحتي محطة وقود الوحدة المحلية.