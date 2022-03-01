شكرا لقرائتكم خبر عن 13 دار نشر تشارك فى المعرض السنوى السادس للكتاب بجامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المعرض السنوي السادس للكتاب الذي نظمته الإدارة العامة للمكتبات تحت إشراف سحر محمد بهي الدين مدير عام الإدارة العامة للمكتبات، ويستمر المعرض حتى يوم الخميس الموافق 10 مارس 2022، وذلك انطلاقا من اهتمام جامعة حلوان بترسيخ فكرة القراءة وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة.

ومن جانبه أوضح الدكتور ممدوح مهدى أن المعرض يساهم في نشر الوعي الثقافي لجميع منتسبي الجامعة، ويساعد على ترسيخ فكرة القراءة وتقديم خدمة متميزة للقراء من خلال كبري دور النشر، يأتي ذلك انطلاقا من حرص الجامعة على القيام بدورها التنويرى باعتبارها منارة تعليمية وتنويرية فى المجتمع فضلا على النهوض بالمستوى الفكري لدى طلاب الجامعة.

وأكدت الدكتورة منى فؤاد عطية أن المعرض يتميز باحتوائه على نوعيات كتب مختلفة بأسعار مميزة لتشجيع الطلاب على الإقبال على الكتب والقراءة، وتنوع محتوى الكتب حيث شمل جميع التخصصات العلمية والأدبية والروايات بإصدارات عربية وأجنبية التى تخدم جميع الأعمار ومختلف الاهتمامات.