شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المستهلك يصادر منتجات مجهولة المصدر بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز حماية المستهلك شن حملات فى قطاعى القاهرة الكبرى وجة بحرى ومدن الدلتا، لضبط الأسواق بالتعاون مع التفتيش الصيدلى والرقابة الإدارية ومديريات التموين والصحة ومباحث التموين وإدارة العلاج الحر.

ففى قطاع القاهرة الكبرى:

فرعا القاهرة والجيزة

تم شن 22 حملة لضبط الأسواق ومنع أى ممارسات ضارة بالمستهلكين وذلك بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة، أسفرت عن تحرير 44 محضرا لعدد من المحلات التجارية لضبط عدد من المخالفات منها عدم إصدار فواتير قانونية وعدم الإعلان عن الأسعار وضبط سلع مجهولة المصدر والإعلان عن الأوكازيون دون تصريح، بإجمالى مضبوطات 31 جركن زيت، 512 عبوة أدوية غير مصرح بتداولها ، و 35 كرتونة عين جمل تخزين خاطئ معرض للشمس، وأخيرًا 3659 عبوة مستحضرات تجميل.

فرع القليوبية:

تم ضبط 4 أطنان و600 كيلو من زيوت السيارات ومشتقاتها، و11 طنا و800 كيلو خامات مواد تنظيف وصابون، و53 عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر، بالإضافة إلى 175000 ملصق و150000 زجاجة زيت طعام فارغة معدة للتعبئة تحمل علامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة.

وتم تحرير 15 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير و إدارة منشات بدون ترخيص وحيازة منتجات مجهولة المصدر.

قطاع وجه بحرى ومدن الدلتا :

فرع الشرقية :

تم ضبط محل حديد وبويات ومخزن لبيع الأعلاف الحيوانية ومركز للطب البطرى بحيازتهم كمية كبيرة من المنتجات والسلع مجهولة المصدر، وتم المرور على 26 محل تجارى بمناسبة الأوكازيون الشتوى، وتحرير عدد من المحاضر لمخالفة القرار رقم 14 لسنة 2022 الخاص بالتخفيضات الشتوية.

وتم تحرير 36 محضرا لعدد من المنشآت التجارية لمخالفة عدم الإعلان عن الأسعار وحيازة سلع مجهولة المصدر.

فرع المنوفية:

تم ضبط مصنع مراتب بحيازته 258 مرتبة تحمل علامات تجارية معروفة فى تصنيع المراتب و100 شاسية حديد يستخدم فى تصنيع المراتب، 700 كجم من اللباد يستخدم فى تصنيع المراتب، و150 لوحا من الإسفنج يستخدم فى تصنيع المراتب (مجهول المصدر)، بالإضافة إلى 3100 ملصق لعلامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة.

كما تم ضبط محل حدايد وبويات ومحل قطع غيار موتوسيكلات بحيازتهما منتجات مجهولة المصدر، وتم تحرير 12 محضرا لعدم إصدار فواتير وعدم الإعلان الأسعار بالإضافة إلي الإعلان عن أوكازيون وهمى.

فرع الدقهلية:

ضبط 10 مصانع بالإضافة إلى التحفظ على 48 طن مضبوطات منها ضبط مخزن مستلزمات طبية بدون ترخيص وبه كميات من الأدوية والكحول غير المدون عليها أى بيانات ومستلزمات طبية مجهولة المصدر، كما تم ضبط مصنع مخصبات زراعية لعدم وجود ترخيص يستخدم كميات كبيرة من المولاس، ويتم خلطها بمكونات مجهولة ويتم وضع أسماء تجارية دولية مستوردة ويعتبر ذلك سلوك خادع ومضلل للمستهلكين ومخالف لقانون حماية المستهلك.

وتم تحرير 41 محضرا لعدم وجود تصريح بالاوكازيون، عدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادة صحية .

فرع كفر الشيخ:

ضبط محل إكسسوارات هواتف و تم التحفظ على عدد 45 قطعة مستوره بدون مستند تدل على مصدرها.

تم تحرير 7 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم الإعلان عن الأسعار الشاملة والمواصفات للسيارات وحيازة سلع منتهية الصلاحية وذبح خارج المجازر الحكومية .

فرع البحيرة:

ضبط 12.300 طن مواد خام ما بين زيوت وكيماويات وعدد 10 طن مواد خام و17 طن أسمدة زراعية منتج نهائى و5 أطنان شكائر بلاستيك منتج نهائى مجهولة المصدر.

وتحرير14 محضرا لمحلات متنوعة منها ملابس جاهزة ومستحضرات تجميل وأدوات كهربائية وأدوات صحية و قطع غيار سيارات ومواد غذائية لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وضع سياسة الإستبدال والإسترجاع و عدم وجود فواتير ضريبية تقدم لجمهور المستهلكين بالمخالفة لقانون حماية المستهلك.

فرع الإسكندرية:

ضبط مجموعة من المنشآت التجارية لبيوع زيوت الطعام وزيوت سيارات مجهولة المصدر، بالإضافة إلي ضبط 10 مراكز خدمة وصيانة سلع معمرة لمزاولتهم النشاط بدون ترخيص، والإعلان المضلل بتبعيتهم للشركات الكبرى على خلاف الحقيقة، كما تم ضبط 25 محلا تجاريا ومطاعم وكافيهات لمخالفة قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 لعدم التزامهم بالإعلان عن السعر الشامل للسلع، وعدم إصدار فواتير قانونية لجموع المستهلكين، ومخالفة سياسة الإستبدال والإسترجاع، مزاولة نشاطها بدون ترخيص من الجهات المختصة وعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء وتم تطبيق الغرامة الفورية بالاشتراك مع الجهات المعنية.