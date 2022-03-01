شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة العاملين بالنقل العام تشيد باستجابة "الهيئة" لمطالبها بترقية 4500 عامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت النقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام برئاسة مجدي حسن علي بالقرار رقم 1356 لسنة 2022 والذي أصدره اللواء رزق علي مصطفى رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة بترقية 4500 عامل بالهيئة، طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بترقية موظفي الجهاز الإداري للدولة ممن أتموا المدد البينية اللازمة للترقية في 30-6-2021، موضحة أن القرار قال أيضا أنه بالنسبة للعاملين بالجهات المطبق بشأنهم منظومة الأجر الأساسي والمتغير غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، يتم منحهم الحافز بفئة مالية مقطوعة تعادل نسبة 10%، من الأجر الأساسي بحد أدني 100جنيه وبحد أقصي 150 جنيها شهرياً ،ويعد جزءا من الأجر المتغير.

وقال مجدي حسن على رئيس النقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن النقابة العامة سعت منذ توجيهات الرئيس في 30-3-2019، وخاطبت الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ،ورئيس مجلس الإدارة بتنفيذ تلك التوجيهات والتي استهدفت تحسين أوضاع الموظفين والدفع بذوي الكفاءة إلى الوظائف الأعلى بغية الارتقاء وتطوير مستوي الأداء داخل وحدات الجهاز الإداري للدولة وتحفيزاً لهم على بذل مزيد من الجهد بما يؤدي إلي تقديم خدمات ذات جودة اعليتلقى رضاء المواطنين، مؤكدا أن "الهيئة" في سبيلها لحصر الدرجات التي أتمت المدة البينية ولن يكون لها ترقية أخري بان تعوض بنفس القيمة المالية بالقرار.

وكانت النقابة العامة قد تقدمت بمذكرات عديدة إلى كبار المسؤولين والجهات المعنية، طالبتهم بالتدخل لتنفيذ الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2021 بشأن القواعد التنفيذية لقراررئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 265 لسنة 2021 بشأن ترقية الموظفين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية،وكذلك ترقية الموظفين الذين أكملوا المدة البينية فى 30-6-2021،ومنحهم حافز بنسبة 10% بفئة مالية مقطوعه من الأجر الأساسي بحد أدنى 100 جنيه، وحد أقصى 150 جنيها، ويعتبر من الأجر المتغير.