شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تنعى رئيسها الأسبق الدكتور عبد الحي عبيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعي الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان والنواب وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بالجامعة، ببالغ الحزن والأسي الدكتور عبد الحي عبيد رئيس لجنة الشئون الخارجية العربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، ورئيس جامعة حلوان السابق ورئيس الجامعة العربية المفتوحة، داعين الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته.

وكان الدكتور عبد الحي عبيد النائب الراحل، شغل رئاسة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، كما شغل منصب رئيس جامعة حلوان الأسبق، ورئيس الجامعة العربية المفتوحة، ونائب رئيس مؤسسة أولاد عبيد الاجتماعية الخيرية.

كما شغل الدكتور عبد الحي عبيد، العديد من المناصب العلمية والأكاديمية في ساحة التعليم العالي المصري، أبرزها أمين المجلس الأعلى للجامعات، ومستشار وزير التعليم العالي للجامعات الخاصة السابق.

وحصل الدكتور عبد الحى عبيد على عضوية مجلس إدارة أكاديمية الشرطة، وعضوية الجمعية العمومية للجنة الوطنية المصرية (يونسكو- اليكسو- ايسيكو)، وعضوية المجلس الأعلى للمعاهد العليا، وعضوية المجلس الأعلى للكلية العسكرية لعلوم الإدارة لضباط القوات المسلحة، ورئيس لجنة معادلة الدرجات العلمية والمؤسسات التعليمية بالمجلس الأعلى للجامعات،ومشرفاً على كلية الآداب جامعة حلوان.