شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تدعم رواد الأعمال بالمشروعات متناهية الصغر بالإسكندرية ببعض الأدوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلمت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية رواد الأعمال الجدد بالمشروعات متناهية الصغر عددا من الأدوات لدعمهم ومساعدتهم لبدء المشروعات فى عدة مجالات مختلفة، منها: 2 ماكينة خياطة ناتج الدورات التدريبية من مراكز التدريب بالمديرية بعد اجتيازهم هذه الدورات بامتياز، وماكينة عصير ومشتقاتها لبدء مشروع لإنتاج العصائر، ومستلزمات "دراى كلين" لبدء المشروع فى هذا المجال، فضلا عن ماكينة فورى لبدء مشروع دفع الفواتير إلكترونيا، بالإضاف إلى مستلزمات كوافير.

وقام بتسليم الأدوات لرواد الأعمال ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، وزاهية السبخى مدير الإدارة الفنية لوحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة، والدكتورة عايدة نور الدين رئيس مجلس إدارة جمعية المرأة والتنمية.

وجاء ذلك في ضوء إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2022 عام المجتمع المدني ودوره كشريك أساسي ومهم في نشر التوعية بثقافة العمل التطوعي، وفي إطار توجيهات محمد سعفان وزير القوى العاملة بضرورة العمل على دعم وتمكين المرأة المعيلة عن طريق توفير فرص عمل غير تقليدية وتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ومن خلال خطة عمل داعمة للمرأة.

وفى كلمته، نقل مدير المديرية تهنئة الوزير للمتدربين وحرصه علي نجاح هذه المشروعات ودعمها من خلال نشر ثقافة العمل الحر وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص للمرأةومساندتها والقضاء علي كافة أشكال التمييز ضد المرأة في ظل مجتمع تسوده المساواة في الحقوق وتمكين المرأة وحمايتها لدورها البارز في المجتمع.

وأشار إلى أن دعم رواد الأعمال بمستلزمات العمل بالمشروعات الصغير بالإسكندرية يأتى فى ظل التعاون المشترك بين المديرية من خلال وحدة المساواة بين الجنسينوالتمكين الاقتصادي للمرأة بالمديرية من ناحية، والمجتمع المدني وجمعية المرأة والتنمية ذات الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة وبصفتها عضو بوحدة المساواة من ناحيةأخرى.