شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يعلن اليوم بدء التجارب السريرية للقاح كورونا المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة مساء اليوم الثلاثاء مؤتمرا صحفيا للإعلان عن بدء الدراسات السريرية للقاح المصرى لفيروس كورونا "إيجى فاكس"، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وبحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، ود.حسام عبد الغفار الأمين العام للمستشفيات الجامعية، وممثلى عدد من الجهات المعنية.

ومن المقرر أن يعلن وزير التعليم العالى خلال المؤتمر رحلة الوصول إلى اللقاح، وبدء التجارب السريرية، وإعداد المتطوعين والتفاصيل الكاملة حول اللقاح.