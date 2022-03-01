شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: استمرار حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بالوادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة تقوم حاليًا بحصر العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع، وتسجيلها واستخراج شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة واستخراج بطاقات قومية جديدة بالمهنة، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لرعاية هذه الفئة صحيًا واجتماعيًا وتأمينًا، تمهيدًا لوضع خطة ومنظومة متكاملة للرعاية.

وفى هذا الإطار قامت مديرية القوى العاملة بالوادى الجديد بتشكيل لجنة لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة فى مجمع المصالح الحكومية ومواقع العمل المختلفة بالوادى الجديد، تمهيدا لتسجيلهم ضمن قاعدة البيانات الموجودة بالمديرية وشمولهم ضمن منح الرعاية الاجتماعية والصحية التى تقدمها المديرية لتلك الفئة.

وأوضح أحمد حسين طليب مدير المديرية أن عملية التسجيل والحصر تتم بالتعاون مع المحافظة والجهات المعنية، لتغيير مهن العاملين إلى مهن العمالة غير المنتظمة التى يعملون بها على أرض الواقع، تحت إشراف مهندسى تلك المشروعات وحسب درجة مهارة كل عامل، وتتحمل حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بالمديرية تكلفة استخراج شهادات قياس مستوى المهارة لهؤلاء العاملين، فضلا عن استمرار عمليات التسجيل فى باقى الشركات والمشروعات على أرض المحافظة.