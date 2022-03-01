شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة للجالية المصرية بالدنمارك: مصر بلد الأمن ولا تنساقوا وراء الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاء عبير تطبيق "زووم" مع عدد من أعضاء الجالية المصرية في الدنمارك، وذلك بحضور السفير عمرو عباس مساعد الوزيرة لشئون الجاليات، والسفير محمد كريم شريف، سفير مصر لدى كوبنهاجن.

في مستهل اللقاء، رحبت السفيرة نبيلة مكرم بأعضاء الجالية المشاركين في اللقاء، واستعرضت دور وزارة الهجرة في رعاية المصريين بالخارج وتلبية احتياجاتهم، حيث بدأت بالحديث عن برامج ملتقيات أبناء الجيلين الثاني والثالث لتوعية هؤلاء الشباب بالتحديات التي تواجه وطنهم وأمنه القومي وإطلاعهم على إنجازات الدولة المصرية، بالإضافة إلى معسكرات "اتكلم عربي" التي تقام في شهر يوليو سنويا بمدينة شرم الشيخ للأطفال المصريين المقيمين بالخارج مع أبناء الشهداء، كما تطرقت إلى الاستراتيجية الوطنية لشباب مصر الدارسين بالخارج وإطلاق مركز وزارة الهجرة للحوار للشباب المصريين الدراسين بالخارج ليعمل كمظلة حوارية ومعرفية خاصة بشبابنا في الخارج لمتابعة متطلباتهم ومواجهة أي أفكار مغلوطة عن مصر.

وكذلك أشارت وزيرة الهجرة إلى إطلاق الوزارة للمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" لمواجهة حرب طمس الهوية التي يتعرض لها أبناؤنا بالخارج وإصدار التطبيق الإلكتروني الخاص بها على الهواتف المحمولة، كما تحدثت عن المشروع القومي العظيم "حياة كريمة" الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية وتطوير الريف المصري والمناطق الأكثر احتياجا، وإطلاق حملات دعم وترويج لصالح المشروع بمساهمة المصريين بالخارج، فضلا عن إصدار وثيقة التأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج وخاصة منطقة الخليج العربي، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات المعنية، وهي الوثيقة التي تستهدف تغطية تكاليف شحن الجثامين وجاري إدراج خدمات أخرى بها.

ثم استعرضت السفيرة نبيلة مكرم دور الوزارة في ربط علماء وخبراء مصر في الخارج بوطنهم من خلال تنظيم 5 نسخ من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، ثم التحضير للنسخة السادسة التي من المقرر أن تنعقد تحت شعار "مصر تستطيع بالصناعة"، وكذلك مبادرة "رواد الأعمال المصريين في الخارج والأفارقة" التي أطلقتها الوزارة تنفيذا لتوصيات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم التي أعلنها الرئيس السيسي.

وخلال اللقاء أيضًا، استعرضت وزيرة الهجرة مع جهود الوزارة في مكافحة الهجرة غير الشرعية وتنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، التي أعلن عنها الرئيس السيسي في ختام النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم 2019، وكلف بها وزارة الهجرة بشكل مباشر لمكافحة الهجرة غير الشرعية في المحافظات الأكثر تصديرًا لتلك الظاهرة ونشر التوعية اللازمة حول المخاطر الناجمة عنها خاصة بعد إعلان الرئيس السيسي أن مصر لم تشهد خروج مركب هجرة غير شرعية منذ عام 2016.

من جانبهم، تقدم أعضاء الجالية بخالص الشكر لوزيرة الهجرة على عقد هذا اللقاء معهم والاستماع إليهم، مشيدين بكل ما تبذله من جهود لخلق جسور من التواصل مع أبناء الجاليات المصرية حول العالم بكافة شرائحهم وبالتالي ربطهم بالوطن الأم مصر وتعزيز روح الانتماء لديهم، مؤكدين أنهم يلمسون جهودا كبيرة من الدولة المصرية مع مواطنيها بالخارج.

وبدأ أعضاء الجالية المشاركين في اللقاء بالتحدث مع الوزيرة، وطرح الاستفسارات والمقترحات حول العديد من الموضوعات والمبادرات التي تتبناها وزارة الهجرة، كما طالبوا بإمدادهم بالمعلومات الموثقة والحقيقية عن مصر وما يجري فيها من تطوير وتنمية وأمن واستقرار لنشرها في أوساط المجتمع الدنماركي، كما عرضوا المشاركة في دعم المشروع القومي "حياة كريمة" والترويج له، وكذلك طلبوا تيسير الحصول على مواد بسيطة لتعليم أبنائهم اللغة العربية والثقافة المصرية حتى يمكنهم التواصل مع عائلاتهم عند قدومهم إلى مصر.

وفي ختام اللقاء، جددت السفيرة نبيلة مكرم التأكيد على أن مصر بلد الأمن والأمان الحاضنة لكل الثقافات، ولابد من تحري الدقة وعدم الانسياق وراء أي معلومات غير صحيحة قد يتم تداولها عن مصر خارجيا، كما وعدت بإتاحة كل المواد التعليمية الشيقة والمبسطة للأطفال المصريين بالخارج لتعليم اللغة العربية ونشر الحضارة المصرية.