رفع آثار حادث الدائري المروع وإعادة حركة المرور إلى طبيعتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران ومحمد شعبان:

جهود مضنية بذلها رجال الإدارة العامة للمرور تنسيقا مع إدارتي المرور والحماية المدنية بالجيزة لرفع آثار حادث اصطدام سيارة نقل بـ٦ سيارات أعلى الطريق الدائري، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.

إدارة المرور استعانت بعدد من أوناش الإغاثة وسيارة تابعة للحماية المدنية بالجيزة لإزالة آثار المواد البترولية من الأسفلت قبيل فتح الطريق بشكل كامل أمام السيارات.

أظهرت صور متداولة آثار الحادث الذي تسببت فيه رعونة سائق تريلا أطاح بـ6 سيارات ما بين ملاكي وأجرة ما نتج عنه تهشمها وتناثر الزجاج على الطريق.

تهيب إدارة المرور بقائدي المركبات المتجهة إلى الطريق الدائري القادم من أكتوبر اتجاه المريوطية والمنيب والمعادي يسلك ميدان الرماية ومنها إلى مطلع الطريق الدائري.

البداية تعود إلى تلقي مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري أعلى الطريق الدائري.

تبين بالفحص اصطدام سيارة نقل بـ6 سيارات أخرى، في الاتجاه القادم من الواحات اتجاه المريوطية.

أسفر الحادث عن مصاب تم نقله إلى المستشفى، وجرى الدفع بأوناش إغاثة لرفع آثار الحادث من نهر الطريق وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.