"العربيات اتعجنت".. اللقطات الأولى لحادث الدائري المروع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

استعانت إدارة المرور بعدد من أوناش الإغاثة لرفع آثار حادث اصطدام شاحنة بـ٦ سيارات بينها ميكروباص أعلى الطريق الدائري، اليوم الثلاثاء.

إدارة المرور استعانت أيضا بسيارة تابعة للحماية المدنية بالجيزة لإزالة آثار المواد البترولية من الأسفلت قبيل فتح الطريق بشكل كامل أمام السيارات.

أظهرت صور متداولة آثار الحادث الذي تسببت فيه رعونة سائق تريلا أطاح بـ٦ سيارات ما بين ملاكي وأجرة ما نتج عنه تهشمها وتناثر الزجاج على الطريق.

تهيب إدارة المرور بقائدي المركبات المتجهة إلى الطريق الدائري القادم من أكتوبر اتجاه المريوطية والمنيب والمعادي أن يسلكوا ميدان الرماية ومنها إلى مطلع الطريق الدائري.

البداية تعود إلى تلقي مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري أعلى الطريق الدائري.

تبين بالفحص اصطدام سيارة نقل بـ٦ سيارات أخرى، في الاتجاه القادم من الواحات اتجاه المريوطية.

أسفر الحادث عن مصاب تم نقله إلى المستشفى، وجرى الدفع بأوناش إغاثة لرفع آثار الحادث من نهر الطريق وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.