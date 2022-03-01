بعد اصطدام شاحنة بـ6 سيارات أعلى الدائري.. المرور تعلن عن محور بديل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

عززت إدارة المرور من تواجدها لسحب الكثافات المرورية الناتجة عن حادث اصطدام شاحنة بـ6 سيارات أعلى الطريق الدائري، صباح اليوم الثلاثاء.

الإدارة نصحت قائدي المركبات المتجه إلى الطريق الدائري القادم من أكتوبر اتجاه المريوطية والمنيب والمعادي يسلك ميدان الرماية ومنها إلى مطلع الطريق الدائري.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري أعلى الطريق الدائري.

تبين بالفحص اصطدام سيارة نقل بـ6 سيارات أخرى، في الاتجاه القادم من الواحات اتجاه المريوطية.

أسفر الحادث عن مصاب تم نقله إلى المستشفى، وجرى الدفع بأوناش إغاثة لرفع آثار الحادث من نهر الطريق وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.