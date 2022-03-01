"قتلته بعد بوست غزل".. كيف تخلصت ريهام من زوجها في "طنط الجزيرة"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهدت قرية طنط الجزيرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، جريمة قتل تداولها نشطاء الفيس بوك على مدى واسع، حيث أقدمت زوجة على قتل زوجها بسبب مصروف العيد، بعد "بوست غزل" بينهما على صفحة الزوج على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

في حلقة جديدة من "دماء في عش الزوجية" التي يتناولها "الخليج 365" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل مقتل مهندس على يد زوجته بعد خلافهما معًا حول مصروف العيد.

المتهمة ربة منزل تدعى "ريهام" 25 سنة، تقيم بقرية طنط الجزيرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، ارتبطت بعلاقة حب مع زوجها "محمد. أ" 28 سنة، بحكم الجيرة والزمالة في الدراسة، إلى أن انتقلا إلى عش الزوجية قبل 5 سنوات، وأثمرت علاقة الزواج عن إنجابهما طفلان عمرهما 4 سنوات وعام ونصف، على الترتيب.

السعادة كانت تسيطر على المنزل بشكل كامل منذ الأيام الأولى للزواج، حتى أن الزوج كان يعتاد كتابة جمل الغزل إلى زوجته عبر صفحته الشخصية على الفيس بوك، وسط إعجاب من أصدقائهما وأقاربهما بالقرية.

قبل يومين من مقتل الضحية كان "محمد" يغازل فيها زوجته وكتب "وتبقى هي أعظم انتصاراتي وأجمل اختياراتي"، وفي تعليق لها على إحدى صوره التي نشرها على صفحته كتبت "أحلى زوج ده ولا إيه".

يوم الواقعة نسبت مشاجرة كلامية بين الطرفين في المطبخ بسبب مصروف الزوجة، فتطور الوضع إلى تشابك بالأيدي وتعدي بالألفاظ، وعلى إثر ذلك أمسكت الزوجة سكينًا وطعنت بها زوجها في صدره، فسقط جثة هامدة.

الحادث تسبب في حالة من الحزن الشديد بين سكان قرية طنط الجزيرة، وبين رواد منصات التواصل الاجتماعي تجاه الزوجة، لأن زوجها كان يعاملها بشكل جيد، على حد قولهم.

وجرى نقل الجثة الى المستشفى، وألقى القبض على الزوجة، وتحرر محضر بالواقعة.

وتحفظت جهات التحقيق على السكين المستخدم في جريمة مقتل الشاب على يد زوجته وأرسلته إلى الأدلة الجنائية لفحصه، وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثمان الشاب المجني عليه لبيان أسباب الوفاة، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث، واستدعت أسرة الشاب لسماع أقوالها وشهود العيان على الجريمة من الجيران الذين حضروا على الصرخات.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهمة والمجني عليه قتيل طوخ متزوجان منذ حوالي 5 سنوات، ولديهما طفلان، 4 سنوات وعام ونصف، وجرت التحريات حول اتهام الزوجة بقتل زوجها طعنًا بالسكين إثر مشاجرة بينهما للخلاف على مصروف المنزل.

فيما جرى حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل زوجها طعنًا بالسكين إثر مشاجرة بينهما للخلاف على مصروف المنزل، كما جرى تجديد الحبس لها لمدة 15 يومًا.

اقرأ أيضا

"شات إباحي وصور بأوضاع مخلة".. لماذا تخلص عامل من زوجته الممرضة بالعجوزة؟