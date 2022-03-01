"جبالي" ناعيا عبدالحي عبيد: أحد رموز العمل البرلماني المخلصين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نعى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ببالغ الحزن والأسى، النائب الدكتور عبدالحي عبيد، رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، الذي وافته المنية مساء أمس.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، في نص برقية التعزية: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعى ببالغ الحزن والأسى وفاة المغفور له بإذن الله الدكتور عبدالحي عبيد رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ".

وتابع رئيس مجلس النواب: "الفقيد كان قيمةً علميةً وسياسية وأحد رموز العمل البرلماني المخلصين، ونموذجا يُحتذى به في العطاء وخدمة الوطن".

واختتم المستشار حنفي جبالي، برقية التعزية قائلا: "نتقدم بخالص العزاء لأسرة الفقيد ومجلس الشيوخ، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".​