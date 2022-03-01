لإنشاء طرق ومخططات تطوير.. تفاصيل أعمال إزالة العقارات في 4 مناطق بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تواصل الأجهزة التنفيذية في محافظة القاهرة أعمال الإزالات للمباني المتعارضة مع مسارات المحاور المرورية الجديدة أو تلك التي تدخل ضمن مخططات التطوير لعدد من المناطق العشوائية.

إزالات المطرية لإنشاء طريق جديد

تعمل الأجهزة التنفيذية بحي المطرية بالمنطقة الشمالية في مواصل أعمال الإزالة بشارع التوفيقية طريق الفحامات وذلك لإنشاء طريق جديد يربط هذه المنطقة بالطريق الدائري ورفع كفاءة المنطقة.

ويشرف على أعمال الإزالات القيادات الأمنية وشرطة مرافق حي المطرية ومسئولي الإزالات بحي المطرية، مع صرف التعويضات اللازمة للسكان المتضريين.

إزالة 3 مناطق كاملة في مصر القديمة

حصرت الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة العقارات بمناطق (السكر والليمون- الجيارة - حوش الغجر) تمهيدا لإزالتها ضمن التطوير الجاري تنفيذه في نطاق حي مصر القديمة.

ويأتي ذلك في إطار مخطط تطوير مناطق سور مجرى العيون والفسطاط وإعادتها لسابق عهدها كمناطق تاريخية ذات جذب سياحي.

وشددت محافظة القاهرة على الدقة في حصر العقارات والمباني والأراضي من خلال فريق عمل متكامل ارتكزت حرص على جمع وتوثيق البيانات عبر استمارات ونماذج خاصة مع الالتزام التام بسرعة انتهاء الأعمال وفقا للخطة الزمنية المحددة طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.

وتبين من الحصر النهائي وجود 520 عقارا يسكنها 1660 أسرة وعدد محال يبغ 241 محلا، و30 عقارا تجاريا مستقلة، إلى جانب 11 عقارا مهجورا و9 قطع أراضي فضاء و5 عقارات مغلقة و2 زريبة سيتم إزالتها.

ووجهت جيهان عبدالمنعم، نائبة المنطقة الجنوبية بالقاهرة بالتعاون مع أهالي المنطقة لدقة تسجيل كافة البيانات تمهيدا لاستكمال باقي الإجراءات من تسكين وتظلمات ومن خلال المتابعة المستمرة لكافة المستجدات على أرض الواقع واتخاذ الإجراءات المناسبة أولا بأول تنفيذا للخطة المتكاملة بسرعة الانتهاء من تسكين الأسر المستحقة بوحداتهم تزامنا مع أعمال الإخلاء.

يذكر أن ما يتم من أعمال هو تمهيد لإزالة مناطق السكر والليمون وحوش الغجر والجيارة في إطار استكمال جهود الدولة والمنطقة الجنوبية لتطوير كافة المناطق العشوائية والتي تم الانتهاء منها مثل عزبة أبوقرن وبطن البقرة والخيالة والمدابغ تحقيقا لشعار مصر بلا عشوائيات ليشمل مناطق أخرى تنفيذا لمخطط تطوير سور مجرى العيون وإخلاء ما يقرب من 95 فدانا لإنشاء مجتمع حضاري سكني وترفيهي يعيد للقاهرة مظهرها العريق.​