"قمر الدود".. تفاصيل 11 ظاهرة فلكية تشهدها مصر خلال مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفيزياء الفلكية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تفاصيل 11 ظاهرة فلكية يشهدها العالم خلال شهر مارس 2022 الجاري.

واستعرض تادرس لمصراوي، أهم هذه الظواهر، والتي بدأ أولها اليوم الثلاثاء مارس، برؤية الهلال الأخير للقمر فجرا، على أن تختتم هذه الظواهر يوم 29 مارس، باقتران كوكب الزهرة مع كوكب زحل.

وجاءت تفاصيل الظواهر على النحو التالي:

1 مارس

يترائى الهلال الأخير للقمر فجرا قبل شروق الشمس بعدة دقائق، حيث يرافقه كل من كوكبي عطارد وزحل بالقرب من الأفق الشرقي ويعلوهم الكوكبين اللامعين الزهرة والمريخ في منظر بديع فجراً.

2 مارس

القمر الجديد (محاق مارس)، ويشرق القمر مع الشمس ويغرب معها في ذلك اليوم، حيث يكون وجه القمر المضيئ ناحية الشمس ووجه المظلم ناحية الأرض لذلك لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل في ذلك اليوم، وهو أفضل وقت في الشهر لمراقبة الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية ونجوم الكوكبات البعيدة.

ويترائى النجم سُهيل أو كانوبس ألمع النجوم بعد الشعرى اليمانية بالقرب من الأفق الجنوبي عند دخول الليل وحتى غروبه في التاسعة مساءً تقريبا.

2 - 4 مارس

يقترن عطارد وزحل، ويكون الكوكبان متقاربان في السماء ويُعتبرا في حالة اقتران في الفترة من 2 إلى 4 مارس.

13 مارس

يقترن القمر (تربيع أول) مع النجم بولوكس (بيتا برج الجوزاء/ التوأم) في هذا اليوم، حيث نراهما متجاوران في السماء عند دخول الليل وحتى غروبهما صباح اليوم التالي.

14 مارس

يقترن القمر مع الحشد النجمي خلية النحل في برج السرطان، حيث نراهما متجاوران في السماء عند دخول الليل وحتى غروبهما صباح اليوم التالي.

ورؤية هذا المشهد يحتاج إلى استعمال نظارة معظمة أو تلسكوب صغير حيث أن الحشد النجمي خلية النحل لا يُرى بالعين المجردة !.

16 مارس

يقترن الزهرة والمريخ، حيث يترائى كوكب الزهرة قريبا من كوكب المريخ فجرا طوال شهر مارس إلا ان اقترانهما (أقصر مسافة بينهما) يكون في ذلك اليوم منذ شروقهما في الرابعة إلا عشرة دقائق فجرا وحتى اختفائهما في زخم الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

18 مارس

يكتمل القمر (بدر مارس)، ويبدو لنا القمر بدرا في الفترة من 16 إلى 19 مارس حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة قرص القمر بالكامل، أما ذروة البدر فستكون في 18 مارس، حيث يكتمل قرص القمر تماما ويبلغ لمعانه 99.6 % .. ويُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم "قمر الدودي" حيث تعود ديدان الأرض للظهور مجددا في مثل هذا الوقت من العام.

20 مارس

الاعتدال الربيعي، وتشرق الشمس في هذا اليوم من نقطة الشرق تماما وتغرب في نقطة الغرب تماما حيث تتعامد أشعة الشمس على خط الاستواء فتتساوي كمية الإشعاع الشمسي على نصفي الكرة الأرضية والذي ينتج عنه تساوي عدد ساعات الليل والنهار حيث يبلغ كل منها ١٢ ساعة تقريبا.

وتكون الشمس فوق رأسك تماما وقت الظهيرة اذا كنت من سكان خط الاستواء حيث لا يكون لك ظلا على الأرض هناك.

20 مارس

استطالة الزهرة، ويبلغ كوكب الزهرة أقصى استطالة له من الشمس في هذا اليوم بنحو 46.6 درجة ، وهو يترائى في السماء الشرقية ككوكب الصبح قبل شروق الشمس حيث يشرق في الرابعة إلا الثلث فجرا تقريبا، وهو أفضل وقت لمشاهدة وتصوير كوكب الزهرة فجرا وحتى اختفائه في زخم الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

28 مارس

اقتران رباعي للقمر والزهرة والمريخ وزحل، ويقترن هلال القمر مع الكواكب الثلاثة الزهرة والمريخ وزحل في مشهد رائع فجر في ذلك اليوم إلى أن يختفوا جميعا في زخم الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

29 مارس

يقترن كوكب الزهرة مع كوكب زحل في ذلك اليوم منذ شروقهما في الرابعة إلا الربع تقريبا وحتى اختفائهما في زخم الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

يذكر أن جميع مشاهدات الظواهر الفلكية ليس لها أي أضرار على الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض باستثناء كسوف الشمس أو مرور كوكب عطارد أو الزهرة أمام قرص الشمس حيث أن النظر إلى الشمس بالعين المجردة عموما يضر العين كثيرا، أما باقي الظواهر والأحداث الفلكية فتحدث ليلا أثناء غياب الشمس ومشاهدتها ممتعة ويحبها هواة الفلك والمهتمين بعلوم الفضاء لمتابعتها وتصويرها، بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.