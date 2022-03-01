​اقتران القمر مع خلية النحل.. معهد الفلك يعلن أبرز الأحداث الفلكية في مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

كشف الدكتور أشرف لطيف تادرس رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أهم الظواهر والأحداث الفلكية لشهر مارس 2022، والتي جاءت كالتالي:

- 2 مارس: القمر الجديد (محاق مارس)

يشرق القمر مع الشمس ويغرب معها في ذلك اليوم حيث يكون وجه القمر المضيئ ناحية الشمس ووجه المظلم ناحية الأرض لذلك لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل في ذلك اليوم وهو أفضل وقت في الشهر لمراقبة الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية ونجوم الكوكبات البعيدة.

- 4 مارس: اقتران عطارد وزحل، حيث يكون الكوكبان في حالة اقتران في الفترة من 2 إلى 4 مارس.

- 13 مارس: اقتران القمر مع النجم بولوكس

يقترن القمر (تربيع أول) مع النجم بولوكس (بيتا برج الجوزاء) في هذا اليوم حيث نراهما متجاوران في السماء عند دخول الليل وحتى غروبهما فجر صباح اليوم التالي.

- 14 مارس: اقتران القمر مع خلية النحل

يقترن القمر مع الحشد النجمي خلية النحل في برج السرطان، حيث نراهما متجاوران في السماء عند دخول الليل وحتى غروبهما فجرًا من صباح اليوم التالي.

- 16 مارس: اقتران الزهرة والمريخ

يقترن كوكب الزهرة مع كوكب المريخ عند شروقهما في الرابعة إلا عشرة دقائق فجرًا وحتى شروق الشمس.

18 مارس: اكتمال القمر (بدر مارس)

يبدو لنا القمر بدرا في الفترة من 16 إلى 19 مارس حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة قرص القمر بالكامل، أما ذروة البدر فستكون في 18 مارس حيث يكتمل قرص القمر تماما ويبلغ لمعانه 99.6 %، ويُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم قمر الدودي حيث تعود ديدان الأرض للظهور في الأرض في هذا الوقت من العام.

- 20 مارس: الاعتدال الربيعي

تشرق الشمس في هذا اليوم من نقطة الشرق تماما وتغرب من نقطة الغرب تماما حيث تتعامد أشعة الشمس على خط الاستواء فتتساوي اشعة الشمسي على نصفي الكرة الأرضية الشمالي والجنوبي والذي ينتج عنه تساوي عدد ساعات الليل والنهار.. هذا الموعد يكون ربيعا في نصف الكرة الشمالي بينما يكون خريفا في نصف الكرة الأرضية الجنوبي وتكون الشمس فوق رأسك تماما وقت الظهيرة اذا كنت من سكان خط الاستواء حيث لا يكون لك ظلا على الأرض.

- 20 مارس: استطالة الزهرة

يبلغ كوكب الزهرة أقصى استطالة له من الشمس في هذا اليوم بنحو 46.6 درجة، وهو أفضل وقت لمشاهدة وتصوير كوكب الزهرة فجرًا.

- 28 مارس: اقتران رباعي للقمر والزهرة والمريخ وزحل

يقترن القمر مع الكواكب الثلاثة الزهرة والمريخ وزحل في مشهد رائع فجر هذا اليوم.

- 29 مارس: اقتران الزهرة وزحل

يقترن كوكب الزهرة مع كوكب زحل في ذلك اليوم فجرا وحتى اختفائهما من شدة الشفق الصباحي.