شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قمة العرب للطيران: اقتصاد الطيران يمثل 4% من الاقتصاد العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل العلى رئيس قمة العرب للطيران أن الطيران سيعود مرة أخرى ويتعافى، وعلى الوطن العربى أن يعى أنه الأرض الواعدة فى هذا المجال بشكلٍ كبير، مضيفا أن هناك ملايين من الأشخاص يعملون بهذا المجال المهم والحيوى.

وكشف، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة الافتتاحية لقمة العرب للطيران التاسعة والمنعقدة بإمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتى انطلقت فعالياتها اليوم بحضور الشيخ سعود بن صقر القاسمى حاكم رأس الخيمة، أن اقتصاد الطيران يساهم بقيمة تصل إلى 4% من حجم الإنتاج العالمى، وهذه النسبة متوقع زيادتها مستقبلا.

وأشاد بالعديد من الدول العربية التى تساهم بشكل كبير فى ازدهار صناعة الطيران ليعود بسرعة لمعدله الطبيعى قبل جائحة كورونا.

وحذر عادل العلى مما أسماه العودة للخلف، من قيام بعض الدول الأجنبية من فرض قيود لدخول بعض خطوط الطيران من دول أخرى، بدعوى حماية اقتصادها والدفاع والحماية للشركات الوطنية التابعة لها والعمل بها، مضيفا أن ذلك يسير بالتوازى مع العديد من التسهيلات الكبيرة التى تمنحها العديد من الدول العربية للكثير من شركات الطيران بالعمل بالدول العربية المختلفة.

وأشار إلى أن المطارات تشبه محطات الحافلات مادام هناك حافلات فهناك حركة للركاب، كذلك المطارات مادام هناك رحلات هناك حركة ونمو اقتصادى وزيادة فرص واعدة للنمو والاستثمار.