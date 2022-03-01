شكرا لقرائتكم خبر عن قطارات روسية جديدة بخط القاهرة - الإسكندرية وتعديل مواعيد خط منوف بدءًا من اليوم والان مع تفاصيل الخبر
أولا تعديلات مواعيد خط بنها ـ منوف والعكس:
ـ تعديل ميعاد قطار رقم 603 ركاب بنها / منوف ليقوم الساعة 04.35 بدلاً من الساعة 04.50 ويصل منوف الساعة 05.25.
ـ تعديل ميعاد قطار رقم 604 ركاب منوف / بنها ليقوم الساعة 04.40 بدلاً من الساعة 04.50 ويصل بنها الساعة 05.30 .
ـ تعديل ميعاد قطار رقم 605 ركاب بنها / منوف ليقوم الساعة 05.40 بدلاً من الساعة 05.55 ويصل منوف الساعة 06.30.
ـ تعديل ميعاد قطار رقم 606 ركاب منوف / بنها ليقوم الساعة 05.35 بدلاً من الساعة 05.50 ويصل بنها الساعة 06.25 .
ثانيا استبدال عربات بعض قطارات خط القاهرة ـ طنطا ـ الإسكندرية:
ـ استبدال عربات قطار ٣٥ أكسبريس القاهرة / طنطا بـ 10 عربات روسية ذات تهويه ديناميكية مع استمرار تشغيله وفق جدوله الحالى.
ـ استبدال عربات قطار ٣ اكسبريس طنطا / الإسكندرية بـ 10 عربات روسية ذات تهوية ديناميكية مع استمرار تشغيله وفق جدوله الحالى.
ـ استبدال عربات قطار ١٣٢ اكسبريس الإسكندرية/القاهرة بـ 10 عربات روسية ذات تهوية ديناميكية مع استمرار تشغيله وفق جدوله الحالى.