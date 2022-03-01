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قطارات روسية جديدة بخط القاهرة - الإسكندرية وتعديل مواعيد خط منوف بدءًا من اليوم

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القاهرة - سامية سيد - تقوم هيئة السكة الحديد ابتداء من اليوم الثلاثاء بتعديل مواعيد بعض القطارات العاملة على خط بنها ـ منوف والعكس وكذلك استبدال عربات بعض القطارات العادية (المميزة) على خط القاهرة - طنطا – الاسكندريه بعربات روسية جديدة ذات تهوية ديناميكية (عادية) كالتالى:

 

 

أولا تعديلات مواعيد خط بنها ـ منوف والعكس:

 

ـ تعديل ميعاد قطار رقم 603 ركاب بنها / منوف ليقوم الساعة 04.35 بدلاً من الساعة 04.50 ويصل منوف الساعة 05.25.

 

ـ تعديل ميعاد قطار رقم 604 ركاب منوف / بنها ليقوم الساعة 04.40 بدلاً من الساعة 04.50 ويصل بنها الساعة 05.30 .

 

ـ تعديل ميعاد قطار رقم 605 ركاب بنها / منوف ليقوم الساعة 05.40 بدلاً من الساعة 05.55 ويصل منوف الساعة 06.30.

 

ـ تعديل ميعاد قطار رقم 606 ركاب منوف / بنها ليقوم الساعة 05.35 بدلاً من الساعة 05.50 ويصل بنها الساعة 06.25 .

 

 

ثانيا استبدال عربات بعض قطارات خط القاهرة ـ طنطا ـ الإسكندرية:

 

ـ استبدال عربات قطار ٣٥ أكسبريس القاهرة / طنطا بـ  10 عربات روسية ذات تهويه ديناميكية مع استمرار تشغيله وفق جدوله الحالى.

 

ـ استبدال عربات قطار ٣ اكسبريس طنطا / الإسكندرية بـ 10 عربات روسية ذات تهوية ديناميكية مع استمرار تشغيله وفق جدوله الحالى.

 

ـ استبدال عربات قطار ١٣٢ اكسبريس الإسكندرية/القاهرة بـ 10 عربات روسية ذات تهوية ديناميكية مع استمرار تشغيله وفق جدوله الحالى.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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