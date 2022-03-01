شكرا لقرائتكم خبر عن قطارات روسية جديدة بخط القاهرة - الإسكندرية وتعديل مواعيد خط منوف بدءًا من اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقوم هيئة السكة الحديد ابتداء من اليوم الثلاثاء بتعديل مواعيد بعض القطارات العاملة على خط بنها ـ منوف والعكس وكذلك استبدال عربات بعض القطارات العادية (المميزة) على خط القاهرة - طنطا – الاسكندريه بعربات روسية جديدة ذات تهوية ديناميكية (عادية) كالتالى: أولا تعديلات مواعيد خط بنها ـ منوف والعكس: أولا تعديلات مواعيد خط بنها ـ منوف والعكس: ـ تعديل ميعاد قطار رقم 603 ركاب بنها / منوف ليقوم الساعة 04.35 بدلاً من الساعة 04.50 ويصل منوف الساعة 05.25. ـ تعديل ميعاد قطار رقم 604 ركاب منوف / بنها ليقوم الساعة 04.40 بدلاً من الساعة 04.50 ويصل بنها الساعة 05.30 . ـ تعديل ميعاد قطار رقم 605 ركاب بنها / منوف ليقوم الساعة 05.40 بدلاً من الساعة 05.55 ويصل منوف الساعة 06.30. ـ تعديل ميعاد قطار رقم 606 ركاب منوف / بنها ليقوم الساعة 05.35 بدلاً من الساعة 05.50 ويصل بنها الساعة 06.25 . ثانيا استبدال عربات بعض قطارات خط القاهرة ـ طنطا ـ الإسكندرية: ـ استبدال عربات قطار ٣٥ أكسبريس القاهرة / طنطا بـ 10 عربات روسية ذات تهويه ديناميكية مع استمرار تشغيله وفق جدوله الحالى. ـ استبدال عربات قطار ٣ اكسبريس طنطا / الإسكندرية بـ 10 عربات روسية ذات تهوية ديناميكية مع استمرار تشغيله وفق جدوله الحالى. ـ استبدال عربات قطار ١٣٢ اكسبريس الإسكندرية/القاهرة بـ 10 عربات روسية ذات تهوية ديناميكية مع استمرار تشغيله وفق جدوله الحالى.