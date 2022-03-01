شكرا لقرائتكم خبر عن زحام مرورى إثر حادث تصادم تريلا و6 سيارات بالدائرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب شخص إثر حادث اصطدام سيارة نقل بـ6 سيارات ملاكى بالطريق الدائرى، مما أدى إلى تباطؤ حركة المركبات فى الاتجاه القادم من طريق الواحات اتجاه المريوطية، وانتقل رجال المرور إلى المكان لرفع حطام الحادث.

تلقت إدارة شرطة النجدة، بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بالطريق الدائرى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور إلى المكان وتبين اصطدام تريلا و6 سيارات أعلى الدائرى فى الاتجاه من طريق الواحات الصحراوى وصولا إلى مناطق الرماية والمريوطية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى وانتقل أوناش المرور لرفع حطام الحادث من الطريق.

ووضعت إدارة المرور، العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق خاصة بالمحاور الرابطة بين المحافظات، وشملت قائمة الوصايا ما يلى:

- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.