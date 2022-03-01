شكرا لقرائتكم خبر عن عمدة خيرسون الأوكرانية: الجيش الروسى على مشارف المدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عمدة مدينة خيرسون، فى جنوب أوكرانيا، إن الجيش الروسى على مشارف المدينة، بعد ساعات من إعلان وزارة الدفاع الأوكرانية بدء هجوى روسى على المدينة، وتتقدمها من جهة المطار إلى طريق نيكولاييف السريع.

من ناحية أخرى، قالت صحيفة "The Kyiv Independent" إن أكثر من 70 جنديا أوكرانيا قتلوا فى قصف روسى على وحدة عسكرية بمدينة أوختيركا، وفق ما نقلت عن زعيم إقليم سومى أوبلاست الأوكرانى.

وأفاد المكتب الصحفى للقوات البحرية الأوكرانية بأن بلغاريا وبولندا وسلوفاكيا نقلت لأوكرانيا 70 طائرة حربية قد تكون مرابطة فى المطارات البولندية.

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية على الأراضى الأوكرانية منذ يوم الخميس الماضى لتدخل اليوم الثلاثاء يومها السادس على التوالى، ما دفع عددا كبيرا من دول العالم لفرض عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو، بالإضافة إلى وضع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرجى لافروف أيضا على قوائم العقوبات.

وقال وكيل الشئون الإنسانية للأمم المتحدة مارتين جريفيثس، فى جلسة علنية لمجلس الأمن الدولى بشأن أوكرانيا، إن العمليات العسكرية شرّدت مئات آلاف الأوكرانيين حتى الآن، مناشدا أطراف الحرب باحترام القانون الإنسانى.