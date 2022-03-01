شكرا لقرائتكم خبر عن الثانوية العامة 2022.. المدارس تراجع استمارات الطلاب قبل تسليمها للكنترولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قيام المدارس الثانوى بمراجعة استمارات طلاب الثانوية العامة للتأكد من صحة البيانات الخاصة بالطلاب قبل تسليمها للكنترولات، مضيفة أن كل مديرية ترسل مندوبا يسلم لجان النظام والمراقبة استمارات الطلاب حتى موعد غايته 24 مارس 2022.

وكانت الوزارة أكدت أنه يسمح للطلاب المنتظمين دخول الامتحان لعامين وآخر عامين على نظام المنازل، مشيرا إلى أنه لا يحق للطالب الراسب دخول الامتحان سوى في المواد الراسب فيها فقط، كما أنه يسمح لطالب الصف الثالث الثانوي الذي أتم دراسة المواد المقررة بالشعبتين الأدبية والعلمية، ويحسب للطالب الدرجات الفعلية التي يحصل عليها في امتحانات الثانوية العامة الدور الأول.

وأكدت الوزارة، أن الطالب الراسب في أكثر من مادتين لا يسمح له بأداء تلك المواد في الدور الثاني وعليه التقدم باستمارة جديدة في العام التالي إذا لم يستنفد عدد مرات الرسوب وتحسب له الدرجات الفعلية التي يحصل عليها في هذه المواد، أما الطالب الذي يرسب في مادتين على الأكثر يتاح له الدخول لامتحانات الدور الثاني بنصف الدرجة الفعلية التي يحصل عليها في تلك المواد مع الاحتفاظ بالدرجات الكاملة التي حصل عليها في المواد التي اجتازها في امتحانات الدور الأول.