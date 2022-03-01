لحاجزي شقق الإسكان بالطرح الجديد.. احذر 5 حالات لإلغاء التخصيص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

يستمر صندوق الإسكان الاجتماعي حتى يوم 8 مارس الجاري، استقبال طلبات الحجز لشقق الإسكان المتوسط والذي يضم شقق سكن مصر وجنة ودار مصر بـ15 مدينة جديدة.

يمكن التقديم من خلال الموقع الإلكتروتي اضغط هنا ، حيث يتم توفير وحدات سكنية في ضوء مبادرة للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل بفائدة 3% متناقصة لمدة حدها الأقصى 30 سنة وفائدة 8% متناقصة لمدة حدها الأقصي 25 سنة.

ويوجد 5 حالات لإلغاء تخصيص شقق دار مصر وسكن مصر وجنة، في الطرح الجديد وذلك في الحالات التالية:

- عدم استكمال سداد مقدم الحجز أو مبلغ الصيانة قبل التعاقد.

- عدم التعاقد أو استلام المتقدم الوحدة السكنية بعد التعاقد خلال الفترة المحددة بكراسة الشروط.

- عدم استكمال الإجراءات اللازمة عند تعليق أو رفض الطلب لدى صندوق الإسكان الاجتماعي او جهة التمويل العقاري خلال 30 يوم عمل.

- عدم الالتزام والمخالفة لأي شرط أو بند من البنود الواردة بالإعلان أو كراسة الشروط

- بناء على طلب المخصص له الشقة.

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