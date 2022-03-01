شكرا لقرائتكم خبر عن هندسة القاهرة: إعلان 50% من نتائج امتحان الترم الأول وباقى الفرق تباعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، أن الكلية انتهت من إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول كاملة بالنسبة لطلاب برامج الساعات المعتمدة، وذلك حتى يتسنى للطلاب تسجيل المواد الدراسية بالفصل الدراسى الثانى .

وأضاف الدكتور حسام عبد الفتاح فى تصريح لـ ”الخليج 365”، أن الكلية انتهت أيضا من إعلان حوالى 50% من نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول بالنسبة لطلاب البكالوريس بنظام الفصلين الدراسيين، مشيرا إلى أنه يتم على مدار الأيام الجارية إعلان نتائج باقى الفرق الدراسية التى لم تعلن.

وأكد عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، أن هناك انتظاما كاملا فى الدراسة منذ انطلاق الفصل الدراسى الثانى، ويتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، من حيث التشديد على ارتداء الكمامة الطبية وتعقيم دورى القاعات والالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعى بين الطلاب داخل قاعات ومدرجات الدراسة .