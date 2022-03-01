شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعنى الصناعة الخضراء؟.. اعرف التفاصيل × 8 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك توجه جديد فى التعامل مع المنشآت الصناعية، بالإضافة لتستهيلات وحوافز تشجيعية يتم إعطاؤها، لهذه المنشآت لدعمها لتصبح متوافقة بيئياً، وهو الأمر الذى يساهم فى مساعدة هذه المصانع على إنتاج منتج يمكن تصديره للخارج، بشكل ينافس الأسواق العالمية، ويعد هذا الإجراء من الأساسيات للمساهمة فى تحديد كمية الانبعاثات، وتحديد كم تأثيرها على التغيرات المناخية، وهناك بعض الشركات المصرية التى بدأت عملية التحول للأخضر، و توطين تكنولوجيات صديقة للبيئة، أو المعروفة باسم "الصناعة الخضراء".

1. وخلال الأيام القليلة الماضية، بدأت وزارة البيئة والصناعة وعدد من الوزارات الاستعداد لاستكمال سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذى تم اختيار شعار «مصر تستطيع بالصناعة» كشعار لهذا المؤتمر، حيث إن المؤتمر يمثل نافذة لاستضافة مصر مؤتمر تغير المناخ (COP27) وإظهار مصر بالصورة اللائقة.

2. الصناعة الخضراء هى إحدى الجلسات الرئيسية لمؤتمر " مصر تستطيع بالصناعة " وهو ما يلزم استعراض هذه التجارب خلال الجلسة وإظهار تجربتها للعالم.

3. الجلسة ستشهد مشاركة العديد من الخبراء والمشاركين من المصريين بالخارج المعنيين بالصناعة الخضراء، وعدد من ممثلي وزارات ومؤسسات الدولة، والشركات الأجنبية بهدف ضمان تحقيق أفضل المخرجات لدعم الصناعة الخضراء، والاستفادة من خبرات الخبراء المصريين بالخارج، وذلك من اجل المساهمة في جهود الدولة نحو توطين التكنولوجيا الصديقة للبيئة، فضلا عن مناقشة سبل التمويل الأخضر.

4. مصر تقوم بإعداد إطار عام للتحول الأخضر،ويشمل كل ماتم تنفيذه من استراتيجيات تم إعدادها فى كافة المجالات البيئية والصناعية والأثرية.

5. استراتيجية السياحة الخضراء التى تستعد وزارة البيئة لإطلاقها جزء من عام التحول الأخضر.

6. استراتيجية التخلص من الأكياس البلاستيك أحادية الاستخدام أيضا جزء من عام التحول الاخضر .

7. استراتيجية البناء والهدم التى تم الانتهاء منها ، هى أحد ملامح عام التحول الأخضر.

8. إستراتيجية الانتاج الأنظف اللي بدأتها وزارة البيئة منذ ٨ سنوات، ومشروع الحد من التلوث الصناعى كانت الركيزة الاساسية فى التحول للأخضر .