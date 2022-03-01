شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: منح شعار الجودة "الوسام" لـ407 عيادات لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان أنه تم منح شعار الجودة "الوسام" لـ 407 عيادات لتقديم خدمات تنظيم الأسرة، ليصل عدد العيادات المتميزة إلى 551 عيادة بمختلف المحافظات وتحفيز فرق العمل بهم، وذلك من خلال البرنامج الالكتروني لقياس جودة الخدمة.

وأكدت وزارة الصحة والسكان استمرار تفعيل دور الخط الساخن «احنا معاكي» على الرقم (08008880800) للرد على استفسارات المنتفعات ومقدمي الخدمة بواسطة نخبة من الأطباء الأخصائيين بقطاع تنظيم الأسرة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنه تم تطوير وتجديد 65 عيادة متنقلة تابعين لوزارة الصحة، وتوفير التجهيزات اللازمة لهم، كما تم إمداد 479 عيادة تابعة للجمعيات الأهلية بوسائل تنظيم الأسرة، علاوة على 65 عيادة تابعة لمشروع "2 كفاية" بوسائل تنظيم الأسرة، وتدريب الفرق الطبية العاملة بها، بالتنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعي.

يذكر أنه تم افتتاح 9 عيادات لتقديم خدمات تنظيم الأسرة، شملت 5 عيادات بالمستشفيات الجامعية، وشملت بنها، وبني سويف، وجنوب الوادي، فرعي أسوان وقنا، بجانب تخصيص وتجهيز حجرة منفصلة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بمستشفى قصر العيني، كما تم فتح عيادة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بمستشفى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، و3 عيادات أخرى بمعهد القلب والجهاز الهضمي والمستشفى التعليمي ومستشفى التأمين الصحي بمحافظة سوهاج.