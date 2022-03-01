من صحراء مرسى علم.. شاهد قبر "يوجين شوميكر" بالفضاء

القاهرة - سامية سيد - مدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر، ليست جمالاً خلاباً وبحراً وجوا فقط، بينما يمكن من صحرائها وخاصة منطقة "بريكا" مشاهدة الفضاء الخارجى، حيث يصل الآلاف من السياح من كل دول العالم، لمشاهدة مكان ومدفن أول رجل دفن على القمر، وكذلك مشاهدة السبع أماكن التى حددها العالم المصرى فاروق الباز، لنزول المركبة أبولو على القمر.

قال ابو الحجاج العمارى من مرسى علم ، إن الأمم المتحدة صنفت صحراء مدينة مرسى علم فى عام 2010 من ضمن أفضل الاماكن التى يمكن من خلالها رؤية الفضاء الخارجى، وخاصة منطقة "بريكا" الواقعة شمال مرسى علم.

وأضاف فى تصريحات خاصة لــ"الخليج 365"، أنه يصل لمصر الآلاف سنويا من الزائرين لمشاهدة الكواكب والمذنبات من صحراء مرسى علم، مؤكدا أن أغلب تلك الجنسيات التى تصل تكون أوربية وذات ثقافة مختلفة عن السياح الراغبين فى السياحة الشاطئية.

من جانبه، أكد ضياء شوقى جيولوجى، أن مدينة مرسى علم، مميزة لمشاهدة الفضاء الخارجى لتميزها بأنه على مدار العام تكون سمائها صافية لمدة 300 يوم، أى قرابة الـ 8 أشهر، حيث تمتلك أغلب الوقت أجواء صافية. مضيفا أن صحراء مدينة مرسى علم يمكن مشاهدة 48 مجموعة شمسية والمذنبات والكواكب، وعربتان قامت بانزلهم مركبة الفضاء الأمريكية أبولو على سطح القمر.

من جانبه، قال فهد موسى، أحد مرافقى المجموعات السياحية، إن مشاهدة الفضاء الخارجى تكون أحيانا على رأس برنامج الرحلات السياحية فى مدينة مرسى علم، مؤكدا على أن دائما ما يطلبها السياح، لافتا إلى أنه يتم تنظيم رحلات سفارى ليلية يكون من ضمن برنامجها مشاهدة الفضاء الخارجى من صحراء مرسى علم بمنطقة بريكا.