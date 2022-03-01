شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تفعل حال تعرضك لإصابة أو حادث فى العين؟.. الصحة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نصحت وزارة الصحة والسكان بعدم دعك العين المصابة، حيث إن ذلك يؤدى إلى دفع الجسم الغريب إلى اختراق سطح العين والدخول إلى طبقة أعمق داخلها.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن دعك العين ربما يقلل من الألم بصفة مؤقتة، إلا أنه يجعل عملية استخراج الجسم الغريب أكثر صعوبة ويزيد من احتمال حدوث التهاب في العين .

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن خدمات العيون وعلاجها متوفرة في جميع المستشفيات وتقدم بالمجان لجميع المواطنين بأعلي جودة .