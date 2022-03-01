شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار ضخم في محيط مطار مدينة خيرسون الأوكرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام أوكرانية، إن انفجارا ضخما وقع محيط مطار مدينة خيرسون الواقعة جنوب أوكرانيا، مع انطلاق صافرات الإنذار في العاصمة كييف منذ قليل، مما يعنى إمكانية التعرض لعمليات قصف أو اشتباكات بالأسلحة الثقيلة مع القوات الروسية.

ووقعت معارك محتدمة على أكثر من جبهة في أوكرانيا خاصة في مدينتي خاركيف وماريوبل، بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية، حيث قال عمدة خاركيف إن: "روسيا مستمرة في قصف المدينة وتستهدف محطات الطاقة فيها"

هذا وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية على الأراضي الأوكرانية منذ يوم الخميس الماضي لتدخل اليوم الثلاثاء يومها السادس على التوالي، مما جعل عدد كبير من دول العالم في فرض عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو، بالإضافة إلى وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرجي لافروف أيضا على قوائم العقوبات.

وقال وكيل الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة مارتين جريفيثس في جلسة علنية لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا، إن العمليات العسكرية شرّدت مئات آلاف الأوكرانيين حتى الآن، مناشدا أطراف الحرب باحترام القانون الإنساني.