شكرا لقرائتكم خبر عن مستشارة وزارة الإعلام الأوكرانية: رئيسنا باق فى كييف ويفعل كل ما بوسعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مستشارة وزارة الإعلام الأوكرانية، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يحاول تدميرنا، موضحة أن مبررات الرئيس الروسى للعمليات العسكرية تخالف المنطق.

وأضافت مستشارة وزارة الإعلام الأوكرانية، أن روسيا تنتهك سيادتنا، متابعة: نحن مسالمون ولا نريد الاعتداء على أي بلد.

وتابعت مستشارة وزارة الإعلام الأوكرانية: رئيسنا باق في كييف ويفعل كل ما بوسعه، ونحنا بحاجة لدعم لصد الهجمات الروسية، لافتة إلى أن ترويج روسيا للسيطرة على كييف خلال يومين خرافة.

وتبنى مجلس الأمن الدولي قرارا، بناء على طلب الدول الغربية، يدعو إلى عقد "جلسة طارئة" الإثنين للجمعية العامة للأمم المتحدة ليتخذ اعضاؤها الـ 193 موقفا حيال الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وأيدت القرار الذي طرحته الولايات المتحدة وألبانيا، 11 دولة في حين صوتت روسيا ضده وامتنعت الإمارات العربية المتحدة والصين والهند عن التصويت.

ومازالت العمليات العسكرية الروسية التى أعلن عن تنفيذها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على الأراضى الأوكرانية جارية منذ يوم الخميس الماضى، حيث تدخل اليوم الإثنين يومها الخامس على التوالى، مع محاولات مجلس الأمن الدولي لتهدئة الأوضاع ووقف عمليات إطلاق النار.