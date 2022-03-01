شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكى يدعو لحظر روسيا فى جميع موانئ ومطارات العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني لحظر روسيا في جميع موانئ ومطارات العالم، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وأضاف الرئيس الأوكراني أن المحادثات مع روسيا تمت اليوم على وقع قصف المدن الأوكرانية.

فيما قالت أوكسانا ماركاروفا سفيرة أوكرانيا في واشنطن، إن القنبلة الفراغية التي ألقتها روسيا محظورة بموجب اتفاقية جنيف.

وتبنى مجلس الأمن الدولي قرارا، بناء على طلب الدول الغربية، يدعو إلى عقد "جلسة طارئة" اليوم الإثنين للجمعية العامة للأمم المتحدة ليتخذ اعضاؤها الـ 193 موقفا حيال الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وأيدت القرار الذي طرحته الولايات المتحدة وألبانيا، 11 دولة في حين صوتت روسيا ضده وامتنعت الإمارات العربية المتحدة والصين والهند عن التصويت.

ومازالت العمليات العسكرية الروسية التى أعلن عن تنفيذها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على الأراضى الأوكرانية جارية منذ يوم الخميس الماضى، حيث تدخل اليوم الإثنين يومها الخامس على التوالى، مع محاولات مجلس الأمن الدولي لتهدئة الأوضاع ووقف عمليات إطلاق النار.