شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أوكرانيا: روسيا نفذت فى 5 أيام 56 هجوما صاروخيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا، إن روسيا نفذت في 5 أيام 56 هجوما صاروخيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وتابع، أن روسيا والتى ترتكب جرائم حرب ينبغي أن لا تكون عضوا دائما في مجلس الأمن، مشيرا إلى أنه حان الوقت لفرض منطقة حظر جوى على الطائرات الروسية

وتبنى مجلس الأمن الدولي قرارا، بناء على طلب الدول الغربية، يدعو إلى عقد "جلسة طارئة" الإثنين للجمعية العامة للأمم المتحدة ليتخذ اعضاؤها الـ 193 موقفا حيال الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وأيدت القرار الذي طرحته الولايات المتحدة وألبانيا، 11 دولة في حين صوتت روسيا ضده وامتنعت الإمارات العربية المتحدة والصين والهند عن التصويت.

ومازالت العمليات العسكرية الروسية التى أعلن عن تنفيذها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على الأراضى الأوكرانية جارية منذ يوم الخميس الماضى، حيث تدخل اليوم الإثنين يومها الخامس على التوالى، مع محاولات مجلس الأمن الدولي لتهدئة الأوضاع ووقف عمليات إطلاق النار.