شكرا لقرائتكم خبر عن هانى ضاحى: 22 مرشحا على منصب نقيب المهندسين بانتخابات 4 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، إن عدد المرشحين على منصب النقيب العام بالانتخابات 22 مرشحا، مردفا: "نتمنى التوفيق للجميع، وأن يكون هناك إقبال جيد من السادة الزملاء المهندسين في يوم 4 مارس، لاختيار نقيب المهندسين على مستوى جمهورية مصر العربية".

أضاف المهندس هاني ضاحي في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" مع الإعلامية إنجي القاضي، عبر قناة dmc، أن نقابة المهندسين هامة، وبها أكبر تجمع للمهندسين بالشرق الأوسط، حيث بها أكثر من 800 ألف مهندس ومشترك، متابعا: "النقابة حساسة ومهمة وجزء مهم من كيان النقابة حتى بالقانون أن النقابة استشاري للدولة في مجال تخصصها، لذلك هي تجمع في تكوينها كافة المكاتب الاستشارية ومكاتب الخبرة، والمهندسين الاستشاريين والمهندسين بكافة تخصصاتهم".

وتابع نقيب المهندسين: "صندوق المعاشات هو الصندوق الرئيسي لموارد النقابة، وفي أبريل 2018 عندما تسلمنا النقابة كان هناك عجز في هذا الصندوق وصل إلى 200 مليون جنيه، وفي عام 2019 عوضنا العجز وأصبح هناك فائض 187 مليونا، ووصل الفائض في 2020 إلى 360 مليونا، وفي 2021 وصل الفائض إلى 630 مليون جنيه، وفي 31 ديسمبر 2021 وصل الفائض إلى مليار و70 مليون جنيه، وهذا ساعد في رفع المعاشات 35%، بالإضافة إلى رفع الحدود الخاصة بالرعاية الطبية، ودعم النقابات الفرعية في أكثر من 17 نقابة فرعية بالمنشآت الخاصة بهم وتطوير الأندية لتقديم الخدمات للسادة المهندسين، إضافة إلى التحول الرقمي لمشروعات الرعاية الصحية على مستوى جمهورية مصر العربية".

وأتم: "تلقيت صباحا تقرير من الجهاز المركزي للمحاسبات وكنا ننتظره، وهذا التقرير هام لأنه خاص بإنشاء المستشفى في مدينة بدر، وأثنى على ما تم اتخاذه من ناحية دراسات الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع، وما تم اتخاذه من إجراءات وطرحه للمستثمرين بالمشاركة مع النقابة العامة، بإضافة إلى بعض التعليقات السلبية، وسوف يعلن التقرير على جموع المهندسين، ونحن كنا ننتظر هذا التقرير في الجمعية العمومية التي عقدت في 25 نوفمبر الماضي، لأن المشروع بالنسبة لدراسة الجدوى جاهز، إضافة إلى تكاليف الإنشاء ونسب المشاركة وهذه سوف تحدد لاحقا لأن هناك أكثر من 3 مستثمرين متقدمين للمشروع، ونحن يهمنا زيادة حصة النقابة به، ليكون هناك عائد على صندوق المعاشات إضافة إلى تقديم خدمات متميزة للمهندسين ضمن منظومة الرعاية الطبية التي نجحنا خلالها في التعاقد مع كبرى المستشفيات والأطباء ومراكز التحاليل والأشعة في مصر".