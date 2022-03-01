شكرا لقرائتكم خبر عن حالات يجب إبلاغ شركة الكهرباء عنها.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
1-حدوث عطل أو ماس في العداد.
2-زيادة الأحمال بالوحدة الخاصة بالمشترك للحفاظ على سلامة المواطنين.
3-فى حالة تغيير نوع النشاط من منزلى الى تجارى او العكس.
ويوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالاتي:
1- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.
2- من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org
3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811شارع صلاح سالم.
4- من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين [email protected]
5- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم
23421471.
6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).