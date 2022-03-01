شكرا لقرائتكم خبر عن حالات يجب إبلاغ شركة الكهرباء عنها.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، الحالات التي يجب على المشترك إبلاغ شركة الكهرباء علنها وهى كالآتى:

1-حدوث عطل أو ماس في العداد.

2-زيادة الأحمال بالوحدة الخاصة بالمشترك للحفاظ على سلامة المواطنين.

3-فى حالة تغيير نوع النشاط من منزلى الى تجارى او العكس.

ويوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالاتي:

1- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

2- من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org

3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811شارع صلاح سالم.

4- من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين [email protected]

5- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم

23421471.

6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).