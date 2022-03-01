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حالات يجب إبلاغ شركة الكهرباء عنها.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، الحالات التي يجب على المشترك إبلاغ شركة الكهرباء علنها وهى كالآتى:

 

1-حدوث عطل أو ماس في العداد.

 

2-زيادة الأحمال بالوحدة الخاصة بالمشترك للحفاظ على سلامة المواطنين.

 

3-فى حالة تغيير نوع النشاط من منزلى الى تجارى او العكس.

 

ويوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالاتي:

 

1-  من خلال التوجه إلى مقر الجھاز  في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

 

2-   من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org

 

3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811شارع صلاح سالم.

 

4- من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين  [email protected]

                                            

5-  من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم

23421471.

6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475   (داخلي 154).

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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