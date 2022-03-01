شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع البحوث الإسلامية: البعثة الأزهرية بأوكرانيا بخير وعددهم 3 وعاظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، بالأزهر الشريف، أن عدد أعضاء البعثة الأزهرية بأوكرانيا يبلغ 3 وعاظ فى مختلف الدولة، موضحًا فى تصريحات لليوم السابع، أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، يتابع بنفسه وضع البعثة، موجها بالتنسيق مع وزارة الخارجية لتوجيه كل الدعم لهم.

وأكد الأمين العام أن هناك متابعة يومية من المجمع لأفراد البعثة بأوكرانيا للوقوف على احتياجاتهم فى ظل هذه الظروف، خاصة وأن هناك تواصل من بعض الجهات المصرية لتأمين تواجد البعثة وتنسيق خطة عملهم بما يضمن سلامتهم والحفاظ عليهم.

وتقوم بعثة الأزهر الشريف فى دول العالم بجهود متنوعة ما بين أنشطة دعوية وتعليمية لتحقيق رسالة الأزهر العالمية، ونشر منهجه الوسطى ومواجهة كل الأفكار المنحرفة والمتطرفة، حيث يبلغ قوام أفراد هذه البعثة نحو 798 متواجدين فى أكثر من 60 دولة حول العالم، ويتم اختيارهم بعناية من خلال عقد مسابقة سنوية لوعاظ الأزهر ومدرسى قطاع المعاهد الأزهرية.