حادث تصادم 3 سيارات على حافة ترعة المروطية بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شهدت طريق المريوطية حادث تصادم 3 سيارات جنوب محافظة الجيزة، مساء الاثنين.

تلقى مدير قطاع الجنوب إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بطريق المريوطية تحديدا بمدخل قرية ميت رهينة.

دفع اللواء محمد لبنة مدير إدارة مرور الجيزة، بتعزيزات مرورية تنسيقًا مع مأمور مركز البدرشين وقطاع الجنوب ومرفق الإسعاف.

تبين بالفحص المبدئي اصطدام سيارتين ملاكي بثالثة ربع نقل "ثلاجة" على حافة الترعة المجاورة لموقع الحادث، وجاري نقل المصابين إلى المستشفى وتجنيب آثار الحادث نهر الطريق.