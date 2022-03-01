شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم.. ارتفاع بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 24 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاعا فى درجات الحرارة ليسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ، و السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال الصعيد ، مائل الحرارة على جنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم يشهد أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء : القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 12 درجة، وسانت كاترين العظمى 23 درجات والصغرى 03 .



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية : وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية :

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 12 والعظمى 24

درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 12 والعظمى 24

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 12 والعظمى 23

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 12 والعظمى 23

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 11 العظمى 22

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 12 والعظمى 21

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 11 والعظمى 21

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 10 والعظمى 25

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 12 العظمى 22

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 11 والعظمى 21

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 12 والعظمى 24

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 12 والعظمى 25

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 12 والعظمى 25

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 10 والعظمى 23

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 09 والعظمى 22

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 12 والعظمى 24

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 04 العظمى 22

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 15 والعظمى 27

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 13 والعظمى 23

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 03 والعظمى 23

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 11 والعظمى 23

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 26

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 14 والعظمى 26

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 14 والعظمى 26

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 10 والعظمى 25

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 10 والعظمى 26

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 08 والعظمى 26

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 08 والعظمى 27

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 09 والعظمى 27

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 10 والعظمى 28

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 10 والعظمى 30

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 12 والعظمى 31

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 11 والعظمى 31

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 08 والعظمى 28

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 12 والعظمى 27

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 13 والعظمى 26

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 13 والعظمى 24

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 14 والعظمى 24