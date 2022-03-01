أماكن رحلات السفارى الجبلى بالبحر الأحمر.. "وادى أم درفة" أبرزها

- مناطق محطات السفارى الجبلي التي تمتلكها أغلب شركات السياحة مجهزة بالخيم البدوية ويتم تقديم المأكولات البدوية وتضم محطات للبيتش باجي وركوب الجمال.

- منطقة "وادى أم درفة" في مدينة الغردقة تعد من أفضل أماكن السفارى الجبلى بالغردقة، حيث يتمير الوادى بتضاريس طبيعية خلابة، ويضم أعلى قمة فى البحر الأحمر وهى قمة جبل الشايب.

- منطقة جبل الدخان التى ترك فيها الرومانيين جزء من آثارهم وتعطى صورة طبيعية مميزة مع الطبيعه الخلابة وهى تقع جنوب الغردقة بالقرب من سفاجا .

- جبل القطار من المناطق الجبلية المعروفة للسكان المحللين بالغردقة وخاصة أبناء القبائل، والمعازة تحديدا.

- منطقة محمية وادي الجمال بمرسى علم التي تصل مسافتها إلى قرابة 200 كيلو متر داخل عمق صحراء لمشاهدة معبد سرابيس العظيم الذي يقص حكاية إزيس وأزوريس ومن بعدهم الرومانيين من أهم رحلات السفارى بمرسى علم.

- وادي نقرص ووادي سكيت حيث يقوم السياح بمشاهدة أشجار الأكاسيا والأراك وكذلك بئر أم كابو بمرسى علم .