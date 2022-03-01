شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: مستعدون لمواصلة فرض عقوبات كبيرة على روسيا حال استمرار التصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن، أن بحث مع الحلفاء، حرب روسيا على أوكرانيا، والتى وصفها بـ"غير المبررة"، مشددا على استمرار الدعم للشعب الأوكرانى في الدفاع عن أرضه.

وقال فى تغريدة عبر حسابه الرسمى على تويتر،"لقد تحدثت اليوم مع الحلفاء والشركاء لمناقشة حرب روسيا غير المبررة على أوكرانيا.. نحن نواصل دعمنا للشعب الأوكراني وهو يدافع عن بلاده ، وأكدنا استعدادنا لمواصلة فرض تكاليف باهظة على روسيا إذا لم يوقفوا التصعيد".



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