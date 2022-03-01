- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: مستعدون لمواصلة فرض عقوبات كبيرة على روسيا حال استمرار التصعيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن، أن بحث مع الحلفاء، حرب روسيا على أوكرانيا، والتى وصفها بـ"غير المبررة"، مشددا على استمرار الدعم للشعب الأوكرانى في الدفاع عن أرضه.
وقال فى تغريدة عبر حسابه الرسمى على تويتر،"لقد تحدثت اليوم مع الحلفاء والشركاء لمناقشة حرب روسيا غير المبررة على أوكرانيا.. نحن نواصل دعمنا للشعب الأوكراني وهو يدافع عن بلاده ، وأكدنا استعدادنا لمواصلة فرض تكاليف باهظة على روسيا إذا لم يوقفوا التصعيد".
بايدن
ومن جهة أخرى قالت جين ساكى المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يقرر بعد حظر الطيران الروسي فوق الأجواء الأمريكية.
وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض خلال مؤتمر صحفى، أن إعلان منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا يعني أننا سندخل حربا مع روسيا.
وتبنى مجلس الأمن الدولي قرارا، بناء على طلب الدول الغربية، يدعو إلى عقد "جلسة طارئة" اليوم الإثنين للجمعية العامة للأمم المتحدة ليتخذ اعضاؤها الـ 193 موقفا حيال الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وأيدت القرار الذي طرحته الولايات المتحدة وألبانيا، 11 دولة في حين صوتت روسيا ضده وامتنعت الإمارات العربية المتحدة والصين والهند عن التصويت.
ومازالت العمليات العسكرية الروسية التى أعلن عن تنفيذها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على الأراضى الأوكرانية جارية منذ يوم الخميس الماضى، حيث تدخل اليوم الإثنين يومها الخامس على التوالى، مع محاولات مجلس الأمن الدولي لتهدئة الأوضاع ووقف عمليات إطلاق النار.