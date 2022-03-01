شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل قرار قناة السويس بزيادة رسوم عبور السفن المجرى الملاحى بداية من الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت هيئة قناة السويس قرارًا جديدًا بزيادة رسوم على السفن العابرة للمجرى الملاحى لقناة السويس، بداية من شهر مارس المقبل، على حسب عدد الطوابق.

ويأتى قرار هيئة قناة السويس، تماشيًا مع النمو الملحوظ فى التجارة العالمية وتحسن اقتصاديات السفن وتطوير المجرى الملاحى وخدمة العبور لقناة السويس.

وجاءت قرارات الهيئة بتعديل الرسوم الإضافية مقابل طوابق الحاويات فوق السطح العلوى لسفن الحاويات العابرة لقناة السويس والواردة بالمنشور رقم (3/2021) لتصبح كالتالي:7 % على السفينة ذات الطابق الواحد، 10% على السفين الطابقين، 12% زيادة على السفين ذات الـ3 طوابق، 21% على السفينة 4 طوابق، 31 % على السفين 5 طوابق، 37 % على السفينة 6 طوابق، 39 % على السفينة 7 طوابق، 41% على السفينة الـ8 طوابق، 43 % على السفينة الـ9 طوابق، 45% على السفينة الـ10 طوابق، 47% على 11 طابقًا.

1-يتـم فرض رســوم إضافية على السفن الأخرى [الفئة (13) بجدول رسوم العبور (المحملة/الفارغة)] العابرة لقناة السويس فى الاتجاهين بواقع 7% من رسوم العبور العادية٠

2-يتم فرض رسوم إضافية على الوحدات العائمة الخاصة [الفئة (12) بجدول رسوم العبور (المحملة/الفارغة)] العابرة لقناة السويس فى الاتجاهين بواقع 7% من رسوم العبور العادية٠

3-يتم فرض رسوم إضافية على ناقلات السيارات [الفئة (10) بجدول رسوم العبور(المحملة/الفارغة)] العابرة لقناة السويس فى اتجاه الشمال فقط بواقع 7% من رسوم العبور العادية٠

4-يتم فرض رسوم إضافية على سفن الدحرجة [الفئة (9) بجدول رسوم العبور (المحملة/الفارغة)] العابرة لقناة السويس فى الاتجاهين بواقع 7% من رسوم العبور العادية٠

5-يتم فرض رسوم إضافية على سفن البضائع العامة، سفن متعددة الأغراض، سفن حاملات المثقلات، سفن البضائع العامة/حاملات المثقلات، سفن متعددة الأغراض/ -6- حاملات المثقلات [الفئة (8) بجدول رسوم العبور (المحملة/الفارغة)] العابرة لقناة السويس فى الاتجاهين بواقع 7% من رسوم العبور العادية٠

كما أصدرت هيئة قناة السويس، 6 قرارات جديدة بزيادة رسوم إضافية على ناقلات البترول، مع بداية شهر مارس المقبل وجاءت كالتالى:

1- يتم فرض رسوم إضافية على ناقلات البترول الخام، الفئة (1) بجدول رسوم العبور (المحملة/الفارغة) العابرة لقناة السويس فى الاتجاهين بواقع 5% من رسوم العبور العادية.

2- يتم فرض رسوم إضافية على ناقلات المشتقات البترولية، الفئة (2) بجدول رسوم العبور (المحملة/الفارغة) العابرة لقناة السويس فى الاتجاهين بواقع 5% من رسوم العبور العادية.

3- يتم فرض رسوم إضافية على سفن الصب الجاف، الفئة (3) بجدول رسوم العبور (المحملة/الفارغة)، العابرة لقناة السويس فى الاتجاهين بواقع 5% من رسوم العبور العادية.

4- يتم فرض رسوم إضافية على ناقلات الغاز البترولي المسال، الفئة (4) بجدول رسوم العبور (المحملة/الفارغة)، العابرة لقناة السويس فى الاتجاهين بواقع 10% من رسوم العبور العادية٠

5- يتم فرض رسوم إضافية على ناقلات الغاز الطبيعي المسال، الفئة (5) بجدول رسوم العبور (المحملة/الفارغة) العابرة لقناة السويس فى الاتجاهين بواقع 7% من رسوم العبور العادية.

6- يتم فرض رسوم إضافية على ناقلات المواد الكيميائية والمواد السائلة الأخرى، الفئة (6) بجدول رسوم العبور (المحملة/الفارغة)، العابرة لقناة السويس فى الاتجاهين بواقع 10% من رسوم العبور العادية.























