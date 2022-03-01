شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب والرياضة: البدء فى أعمال استاد نجع حمادي يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل أهالى قرية الشرقى بهجورة بمركز نجع حمادى بمحافظة قنا، وفد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بالطبل البلدى والمزمار، وذلك خلال الجولة التفقدية التى قامت بها اللجنة، لعدد من مراكز الشباب، داخل مدينة أبو حماد.

وتفقدت الوفد برئاسة الدكتور محمود حسين، مركز شباب نجع حمادى واستمع لشكاوى المواطنين المتعلقة بتوقف الإنشاءات منذ عدة سنوات.

وقالت النائبة رحاب الغول، أن مركز شباب نجع حمادى، يخدم ما يقرب من مليون مواطن، وقامت وزارة الشباب بادراجه ضمن خطة الانشاءات منذ عام 2018، ولكن حتى الآن لم يتم بدء العمل به.

وطالب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب، من مسؤولى وزارة الشباب والرياضة بوضع جدول زمنى للانتهاء من أعمال الإنشاءات بمركز شباب نجع حمادى.

ومن جانبه أكد اشرف البجرمى، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية، انه سيتم البدء فى اعمال الانشاءات فى استاد مركز شباب نجع حمادى فى اول يوليو المقبل، على أن يتم انشاء الصالة المغطاة، وحمام سباحة، وملعب كرة القدم.

ويضم وفد لجنة الشباب، كلا من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، والنائب حسام غالى وكيل اللجنة، والنواب درويش مرعى، أسامة عبدالعاطى، أحمد الشناوى، ولاء عبدالفتاح، هادية حسنى، أية مدنى، محمد لبيب، وإبراهيم عبداللطيف أمين اللجنة.