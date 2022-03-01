شكرا لقرائتكم خبر عن منسق القومى لتنمية الأسرة المصرية: تمكين السيدات اقتصاديا يخفض معدلات الإنجاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت إنجى اليمانى، منسق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، إن التمكين الاقتصادى للسيدات فى المجتمع سيخفض من معدلات الإنجاب داخل الدولة المصرية فى الفترة المقبلة.

أضافت إنجى اليمانى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، عبر قناة CBCأن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، يتناول تنمية الأسرة والمرأة المصرية بشكل خاص من كل الجوانب.

من جانبه، قال الدكتور عمرو حسن، المقرر السابق للمجلس القومى للسكان، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أطلق اليوم، على هامش المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، العديد من الرسائل بشأن مخاطر الزيادة السكانية.

أضاف عمرو حسن، أن المجلس الأعلى لتنظيم الأسرة تم إنشاءه فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر فى عام 1965، ومنذ هذا العهد الملف مفتوح حتى الآن لمواجهة الزيادة السكانية، مردفا: "المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، الذى تم إطلاقه اليوم، من شأنه تنمية الأسرة ككل، وفرصة تاريخية لمواجهة الزيادة السكانية".