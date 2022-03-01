شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة المجلس القومى للمرأة: تمكين السيدات يحد من الإنجاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، أنها سعدت اليوم بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسى عن مشروع تنمية المرأة المصرية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى يوسف الحسينى عبر برنامجه التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، أن الوعى الذى تكسبه المرأة من العمل ينعكس على أسرتها، لافتة إلى أن تمكين المرأة فى العديد من المحافظات يحد من الإنجاب.

وتابعت أن مصر الدولة التى تنادى باحترام حقوق الإنسان وأطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مضيفة أن النساء والفتيات ذوات الإعاقة على دعمه المتواصل للمرأة المصرية ووقوفه بقوه بجانب النساء والفتيات ذات الإعاقة.

وكانت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، أكدت أن اليوم شهد إطلاق نتائج واحدة من أهم الدراسات المسحية لواحدة من أهم القضايا التى تواجه المرأة ذات الإعاقة فى وقتنا الحاضر وهى الدراسة الخاصة بالعنف ضد المرأة ذات الإعاقة.