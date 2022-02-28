شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة الدومينيكان بالقاهرة تحتفل بالذكري 178 للعيد الوطنى لاستقلال الكاريبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت سفارة جمهورية الدومينيكان بالقاهرة اليوم الإثنين بالذكرى 178 للعيد الوطنى للاستقلال للبلد الكاريبى، حيث شهد الاحتفال حضور السفير أشرف منير نائب وزير الخارجية لشؤن أمريكا اللاتينية، إلى جانب عدد من سفراء وممثلى البعثات الدبلوماسية فى مصر.

وخلال كلمته تحدث السفير مانويل موراليس، سفير جمهورية الدومينيكان لدى جمهورية مصر العربية، حول ما بدأت تجنيه البعثة الدبلوماسية الدومينيكانية فى مصر من ثمار تعاون خلال العام الجارى وذلك فى ظل العلاقات الدبلوماسية التى تربط البلدين منذ عام 1975.

وأكد السفير موراليس أن واحد من اهدافه الرئيسية هو تأسيس مجلس أعمال مصري-دومينيكانى، يهدف إلى توطيد روابط جمهورية الدومينيكان مع القطاعات المصرية المختلفة، كما يسهل فرص العمل المؤسسى بين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم فى الدومينيكان، والذى بدوره يهدف إلى تعزيز سبل التجارة والاستثمار بين البلدين.

وأوضح أنه كجزء من الإجراءات لدعم هذه المبادرة، تعمل سفارة الدومينيكان فى مصر كنقطة تنسيق لتطوير أجندة عمل طموحة تم الاتفاق عليها مع الإدارة التنفيذية لجمعية رجال الأعمال المصرية، والتى تنسيقها مع مسؤول الشؤون الاقتصادية بوزارة الخارجية الدومينيكية إلى جانب منظمة برودومينيكان، والتى ستعمل على تعزيز عمل الترويج التجارى وتوجيه الاستثمار الأجنبى بشكل كبير.

وبهذا الصدد أكد السفير موراليس أن من بين المجهودات المبذولة والتى تهدف إلى تعزيز مجالات التعاون التجارى بين البلدين، فإن السفارة تعمل حاليًا المساهمة فى مشاركة عدد الشركات الدومينيكانية فى المعارض الدولية المصرية والذى بدوره يسعى إلى زيادة فرص التصدير والاستيراد بين البلدين.

كما تتولى السفارة مهمة الإعداد لاحتفال السيجار الدومينيكانى والذى من المتوقع أن يتم عقده فى كلا من القاهرة، الإسكندرية وجنوب سيناء وذلك برعاية أن تاباكو.

بدوره أكد السفير موراليس أن العلاقات التجارية بين البلدين تمضى قدمًا وفقًا لأجندة عمل يتم العمل عليها منذ بداية العام الماضى والتى يتم من خلالها توطيد اواصر التعاون مع مجموعة من الشركات المصرية متعددة الجنسيات فى مجالات السياحة والفن والطاقة.

وعلى الصعيد الثقافى، سلط السفير موراليس لاما الضوء على أن بعثته الدبلوماسية فى مصر قد بدأت مشاريع للترجمة إلى اللغة العربية لعدد من الروايات المنشورة باللغة الإسبانية لكتاب دومينيكانيين وذلك بالتعاون مع جامعة 6 أكتوبر والذى من المتوقع أن تجنى ثمارها بحلول نهاية العام الجاري.

كما اكد السفير موراليس على حرص بلاده على المشاركة فى مهرجان لأفلام الإيبروأمريكية بنسختيه فى مدينة القاهرة والإسكندرية، كذلك يتم تنسيق لسلسلة من المشاريع التى ستصبح قابلة للتنفيذ فى إطار مذكرة التعاون الثقافى الموقعة مؤخرًا بين البلدين.

من بين هذه المشاريع، إنشاء معهد ثقافى وعلمى وتكنولوجى فى القاهرة بدعم من الجامعات الحكومية وهيئات الإدارة الثقافية فى مصر.

والذى سيعمل كمنصة لنشر السينما والفنون التشكيلية وغيرها من مظاهر الفن والثقافة والفولكلور والأزياء والحرف اليدوية فى جمهورية الدومينيكان، وكذلك ليكون بمثابة نقطة محورية لمنح المنح الدراسية.

وبالحديث حول مجال إبرام المعاهدات، أوضح السفير موراليس أنه ولأول مرة فى تاريخ العلاقات بين البلدين يتم العمل على عدد من الاتفاقيات الثنائية والتى من بينها إتفاقية تعاون الاقتصادى والفنى، اتفاقية الطيران المدنى، والتى تهدف إلى زيادة أعداد السائحون من والى جمهورية الدومينيكان، إتفاقية المؤاخاة بين محافظة جنوب سيناء ومحافظة التاجراثيا.

فى مجال السياحة، يعمل السفير موراليس لاما مع رئيس غرفة شركات السياحة المصرية، بهدف العمل على زيادة حجم التعاون السياحى بين البلدين وتبادل الخبرات.

وبمناسبة العيد الوطنى للدومينيكان، تعمل سفارة الدومينيكان فى مصر على عدد من المبادرات المختلفة من بينها التنسيق مع جامعة الأزهر مؤتمرًا للسفير موراليس لامايهدف للتعريف بجمهورية الدومينيكان بين الطلاب دارسى اللغة الإسبانية.

وبالمثل يتم التجهيز حاليًا للانتهاء من أعمال وضع تمثال نصفى لوالد الأمة الدومينيكية خوان بابلو دوارتى فى حديقة الحرية فى القاهرة، والتى تم إنشاؤها بغرض توضيح روابط الصداقة بين شعب وحكومة مصر مع دول العالم الأخرى.

واختتم الدبلوماسى الدومينيكانى حديثه بالالتزام باطلاعنا على المشاريع الجديدة التى سيتم العمل عليها من خلال سفارة جمهورية الدومينيكان بالقاهرة مؤكدًا أن كل هذه الإجراءات تتم فى إطار توجيهات رئيس جمهورية الدومينيكان لويس أبينادر ويتم تطبيقه بعناية من قبل وزير الخارجية روبرتو ألفاريز.