شكرا لقرائتكم خبر عن الطائفة الإنجيلية: الدولة تهتم بتعزيز دور المجتمع المدنى كشريك فى التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أندرية رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر، إنه يرحب بالحضور فى احتفال جائزة صموئيل حبيب للتميز فى العمل التطوعى والمجتمعى، مؤكدا أن هذه الجائزة التى تعد واحدة من أهم الفعاليات والأنشطة التى تنظمها الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية فى سبيل دعم منظمات المجتمع المدنى وتعزيز دورها وتشجيع ثقافة العمل التطوعى والمجتمعي.

وأكد أن هذه الجائزة تحمل اسمَ عَلَمٍ كبير من أعلام التنمية المجتمعية، والدور المجتمعى الفعَّال لرجل الدين والمؤسسة الدينية فى المجتمع، الراحل الدكتور القس صموئيل حبيب، مؤسس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والرئيس الأسبق للطائفة الإنجيلية بمصر.

وأسست الهيئة هذه الجائزة عام 2000 تقديرًا لهذه الرسالة وتخليدًا لاسم هذا الراحل العظيم، وتُمنح الجائزة إلى إحدى المؤسسات الأهلية المميزة فى العمل المجتمعى، وإلى قيادة مسيحية لها إسهام فى العمل المجتمعى، وهذا نظرًا لأهمية الدور الذى قام به الراحل الدكتور القس صموئيل حبيب كرجل دين مسيحى انخرط فى خدمة المجتمع وصار نموذجًا ومثالًا فى هذا المجال.

وكان أهم ما يميز الاحتفال بجائزة صموئيل هذا العام، هو ما أرسته الدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس السيسى، بجعل عام 2022 عامًا للمجتمع المدنى، وهو ما يعد تتويجا لمجهودات الدولة المصرية خلال الأعوام السابقة، وانعكاسًا لرؤيتها الشاملة تجاه العمل المجتمعى والتطوعى والتنمية المستدامة.

وذكر أن الرئيس السيسى دعا مؤسسات المجتمع المدنى إلى "مواصلة العمل جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة فى كافة المجالات ونشر الوعى لثقافة حقوق الإنسان مساهمةً فى تحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى العظيم".

وذكر أنه يأتى على رأس هذه المجهودات مبادرة "حياة كريمة" التى تمثل تجسيدًا واقعيًّا، لمفهوم التنمية المستدامة كجزء من استراتيجية حقوق الإنسان، وأيقونةً للعمل المجتمعى والتطوعي.

وتشير كل هذه الخطوات بقوة إلى اهتمام غير مسبوق من قِبل الدولة المصرية بتعزيز دور المجتمع المدنى كشريك فى التنمية، وحرصها على المفهوم الأشمل لحقوق الإنسان الذى يبدأ بالحقوق الحياتية الأساسية ويمتد إلى الحق فى حرية الاعتقاد والتعبير.

وتابع: أن حرص الدولة المصرية، التاريخى، على تعزيز مفهوم التنمية وحقوق الإنسان، والتعاون والشراكات المؤثرة مع مختلف منظمات المجتمع المدنى، يحفزنا ويحثُّنا على تكثيف الجهود التنموية، فى إطار رؤية الدولة، من أجل الوصول إلى أكثر عدد ممكن من المواطنين الأكثر احتياجًا، وترسيخ مفهوم التنمية المرتكزة على التمكين من أجل تنمية المواطن والمجتمع سويًّا، وجعله عنصرًا فاعلًا فى النهوض بالاقتصاد وتحقيق الرخاء.

وذكر أنه ولتحقيق هذه الأهداف تتكاتف وتتعاون منظمات المجتمع المدنى فى مصر سويًّا، وتأتى هذه الجائزة كأحد التعبيرات عن هذا التعاون. فالتشارك والتعاون هو بمثابة مشاركة فى كتابة تاريخ المجتمع المصرى المعاصر، وتأسيس وبناء للمستقبل الذى نحلم به جميعًا.

وتقدم رئيس الطائفة بالشكر إلى لجنة الإعداد التى قامت بتلقى الترشيحات وإعدادها للجنة التحكيم وأشكر أيضا لجنة التحكيم التى قامت باختيار الفائزين لهذا العام، كما أود أن أشكر لجنة الاحتفال التى قامت بهذا التنظيم الرائع.