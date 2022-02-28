شكرا لقرائتكم خبر عن بالتواريخ.. اعرف أهم الظواهر والأحداث الفلكية في شهر مارس 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هواة الفلك على موعد خلال شهر مارس، مع عدد من الظواهر الفلكية التى ستزين سماء مصر، وبعضها يمكن مشاهدته بالعين المجردة.

وينشر ”الخليج 365” لقرائه باليوم والتاريخ، أهم الظواهر الفلكية بسماء مارس، من إعداد الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بمعهد البحوث الفلكية، كما يلى:

1 مارس - يترائى الهلال الأخير للقمر فجرا قبل شروق الشمس بعدة دقائق، حيث يرافقه كل من كوكبي عطارد وزحل بالقرب من الأفق الشرقي، ويعلوهما الكوكبان اللامعان الزهرة والمريخ في منظر بديع فجرا.

2 مارس - القمر الجديد (محاق مارس) ..

يشرق القمر مع الشمس ويغرب معها في ذلك اليوم، حيث يكون وجه القمر المضيئ ناحية الشمس، ووجهه المظلم ناحية الأرض، لذلك لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل في ذلك اليوم .. وهو أفضل وقت في الشهر لمراقبة الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية ونجوم الكوكبات البعيدة ...

* يترائى النجم سُهيل او كانوبس ألمع النجوم بعد الشعرى اليمانية بالقرب من الافق الجنوبي عند دخول الليل وحتى غروبه في التاسعة مساءا تقريبا ...

2 - 4 مارس - اقتران عطارد وزحل ..

يكون الكوكبان عطارد وزحل متقاربان في السماء ويُعتبرا في حالة اقتران في الفترة من 2 الى 4 مارس ..

13 مارس - اقتران القمر مع النجم بولوكس ..

يقترن القمر (تربيع أول) مع النجم بولوكس (بيتا برج الجوزاء/ التوأم) في هذا اليوم حيث نراهما متجاوران في السماء عند دخول الليل وحتى غروبهما صباح اليوم التالي ...

14 مارس - اقتران القمر مع خلية النحل ..

يقترن القمر مع الحشد النجمي خلية النحل في برج السرطان ، حيث نراهما متجاوران في السماء عند دخول الليل وحتى غروبهما صباح اليوم التالي ... علما بان رؤية هذا المشهد يحتاج الى استعمال نظارة معظمة او تلسكوب صغير حيث ان الحشد النجمي خلية النحل لا يُرى بالعين المجردة !..

16 مارس - اقتران الزهرة والمريخ ..

يترائى كوكب الزهرة قريبا من كوكب المريخ فجرا طوال شهر مارس إلا ان اقترانهما (اقصر مسافة بينهما) يكون في ذلك اليوم منذ شروقهما في الرابعة إلا عشرة دقائق فجرا وحتى اختفائهما من شدة الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس ...

18 مارس - اكتمال القمر (بدر مارس) ..

يبدو لنا القمر بدرا في الفترة من 16 إلى 19 مارس حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة قرص القمر بالكامل ، اما ذروة البدر فستكون في 18 مارس بإذن الله حيث يكتمل قرص القمر تماما ويبلغ لمعانه 99.6 % .. ويُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم قمر الدودي حيث تعود ديدان الأرض للظهور في مجددا في مثل هذا الوقت من العام ...

20 مارس - الاعتدال الربيعي ...

تشرق الشمس في هذا اليوم من نقطة الشرق تماما وتغرب في نقطة الغرب تماما حيث تتعامد أشعة الشمس على خط الاستواء فتتساوي كمية الإشعاع الشمسي على نصفي الكرة الأرضية والذي ينتج عنه تساوي عدد ساعات الليل والنهار حيث يبلغ كل منها ١٢ ساعة تقريبا .. وتكون الشمس فوق رأسك تماما وقت الظهيرة اذا كنت من سكان خط الاستواء حيث لا يكون لك ظلا على الأرض هناك ..

20 مارس - استطالة الزهرة ..

يبلغ كوكب الزهرة أقصى استطالة له من الشمس في هذا اليوم بنحو 46.6 درجة ، وهو يترائى في السماء الشرقية ككوكب الصبح قبل شروق الشمس حيث يشرق في الرابعة إلا الثلث فجرا تقريبا ، وهو أفضل وقت لمشاهدة وتصوير كوكب الزهرة فجرا وحتى اختفائه في زخم الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس ...

28 مارس - اقتران رباعي للقمر والزهرة والمريخ وزحل ..

يقترن هلال القمر مع الكواكب الثلاثة الزهرة والمريخ وزحل في مشهد رائع فجر هذا اليوم الى ان يختفوا جميعا في زخم الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس ...

29 مارس - اقتران الزهرة وزحل ..

يقترن كوكب الزهرة مع كوكب زحل في ذلك اليوم منذ شروقهما في الرابعة إلا الربع تقريبا وحتى اختفائهما في زخم الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس .