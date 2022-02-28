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شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر نتائج الشعب الهندسية فى انتخابات المرحلة الأولى لنقابة المهندسين والان مع تفاصيل الخبر
وجاء نتيجة شعبة كهربا التى وصل عدد الحاضرين بها 12 ألف مهندس
وجاءت أسماء الفائزين أكثر من 15
مجدى صادق 2855
جمال المهدى 1595
مبروك عبدالله 1428
وفاز أقل من ١٥ سنة
مروة حمدى 2414
محمد ماهر 2184
حامد عبدالله 2009
محمود مجدى 1812
محمد عمر عبدالرحيم 1714
وفى شعبة ميكانيكا حضر 8226
وفاز بأكثر من 15 سنة
المعتز بالله محمد السيد 1665
أحمد فرج 1268
عمرو الأدهم 1151
وفاز بأقل من 15 سنة
كريم محمد عبدالحميد 2341
أسامة معوض 1717
محمود هشام 1622
محمد بسيونى عصر 1477
عمرو محمد حمزة 1472
شعبة مدنى حضر منها ١٨ ألف و 866
فاز أكثر من 15 عام
علاء عوض 4189
ناصر رضوان 2781
أحمد فودة حشيش 2647
وفاز بأقل من ١٥ سنة
على جلال الدين 4137
محمد ناصر 3421
محمد أبو جبل 2983
أحمد عاشور 2809
فادى أسعد 2334
وشعبة عمارة حضر 4724
وفاز أكثر من ١٥ سنة
سعد مكرم عوض الله 1059
أحمد الوليد 809
محمود عبداللطيف 743
وفاز بأقل من 15 عام
إيمان راغب 1338
نهى عز الدين 1045
ياسر محمد صلاح 970
محمود السيد العربى 855
محمد فريد 847 صوت
وشعبة غزل حضر 620 مهندس
وفاز بأكثر من 15 عام
علاء عبدالحليم 195
حماد عبدالله حماد 173
السيد محمد مصطفى 154
أقل من ١٥ عام
شيماء نبيل 278
يحيى الطنبارى 277
أسماء عصمت 276
وفى شعبة كيمياء ونووية حضر 710
وفاز بأكثر من 15 عام
ريهام عادل 291 صوت
حسام الدين فوزى 256
علاء محمود 205
وفاز بأقل من 15 عام
رضوى مراد 327
أحمد سعداوي 326
نشوى عزت 307
وفى شعبة تعدين حضر 1083
وفاز بأكثر من 15 عام
رحاب المغربى 427
محمد فوزى محجوب 305
محمد صلاح سيد يوسف 254
وفاز بأقل من ١٥
إلهام حمادة 370 صوت
ورائد المحمدى 328
ومحمد صلاح بيومى 256