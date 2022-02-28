الارشيف / أخبار مصر

ننشر نتائج الشعب الهندسية فى انتخابات المرحلة الأولى لنقابة المهندسين

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر نتائج الشعب الهندسية فى انتخابات المرحلة الأولى لنقابة المهندسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور مهندس هانى محمد محمود رئيس اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين نتائج انتخابات المرحلة الأولى فى الشعب الهندسية الـ 7 التى جرت يوم الجمعة الماضى. 

 

 


وجاء نتيجة شعبة كهربا التى وصل عدد الحاضرين بها 12 ألف مهندس 

 

وجاءت أسماء الفائزين أكثر من 15 

 

مجدى صادق 2855

 

جمال المهدى 1595

 

مبروك عبدالله 1428

 

 

 

وفاز أقل من ١٥ سنة 

 

مروة حمدى 2414

 

محمد ماهر 2184

 

حامد عبدالله 2009

 

محمود مجدى 1812

 

محمد عمر عبدالرحيم 1714

 

 

 

وفى شعبة ميكانيكا حضر 8226 

 

 

 

وفاز بأكثر من 15 سنة 

 

المعتز بالله محمد السيد 1665 

 

 

 

أحمد فرج 1268 

 

 

 

عمرو الأدهم 1151

 

 

 

وفاز بأقل من 15 سنة 

 

كريم محمد عبدالحميد 2341

 

أسامة معوض 1717

 

محمود هشام 1622

 

 

 

محمد بسيونى عصر 1477

 

 

 

عمرو محمد حمزة 1472

 

 

 

شعبة مدنى حضر منها ١٨ ألف و 866

 

 

 

فاز أكثر من 15 عام 

 

 

 

علاء عوض 4189

 

ناصر رضوان 2781

 

أحمد فودة حشيش 2647

 

 

 

وفاز بأقل من ١٥ سنة 

 

على جلال الدين 4137

 

محمد ناصر 3421

 

محمد أبو جبل 2983

 

أحمد عاشور 2809

 

 

 

فادى أسعد 2334

 

 

 

وشعبة عمارة  حضر 4724

 

 

 

وفاز أكثر من ١٥ سنة 

 

 

 

سعد مكرم عوض الله 1059

 

أحمد الوليد 809

 

محمود عبداللطيف 743

 

 

 

وفاز بأقل من 15 عام 

 

 

 

إيمان راغب 1338

 

نهى عز الدين 1045

 

ياسر محمد صلاح 970

 

محمود السيد العربى 855

 

 

 

محمد فريد 847 صوت 

 

 

 

وشعبة غزل حضر 620 مهندس

 

 

 

وفاز بأكثر من 15 عام 

 

 

 

علاء عبدالحليم 195

 

حماد عبدالله حماد 173

 

السيد محمد مصطفى 154

 

 

 

أقل من ١٥ عام 

 

شيماء نبيل 278

 

يحيى الطنبارى 277

 

أسماء عصمت 276 

 

 

 

وفى شعبة كيمياء ونووية حضر 710 

 

 

 

وفاز بأكثر من 15 عام 

 

 

 

ريهام عادل 291 صوت 

 

حسام الدين فوزى 256

 

علاء محمود 205

 

 

 

وفاز بأقل من 15 عام 

 

 

 

رضوى مراد 327

 

أحمد سعداوي 326

 

نشوى عزت 307

 

 

 

وفى شعبة تعدين حضر 1083 

 

وفاز بأكثر من 15 عام 

 

 

 

رحاب المغربى 427 

 

محمد فوزى محجوب 305

 

 

 

محمد صلاح سيد يوسف 254 

 

 

 

وفاز بأقل من ١٥ 

 

 

 

إلهام حمادة 370 صوت 

 

ورائد المحمدى 328 

 

ومحمد صلاح بيومى 256

 

 

b3513ff8-2f90-447e-9b57-1580340784c1

 

1d8e5f3d-2f30-4f2d-a7cd-7b4ba89895ca

 

0dfb0872-9548-4a68-8cb7-9ea4b0985eb6

 

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا