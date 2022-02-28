شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة القضائية لانتخابات المهندسين تعلن نتائج المرحلة الأولى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور مهندس هانى محمد محمود رئيس اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين أن العملية الانتخابية تمت الجمعة الماضى فى جميع محافظات مصر وبإشراف قضائى بحضور هيئة النيابة الإدارية.

وأوضح أن النيابة الإدارية كان لها تواجد فى كل اللجان الانتخابية، مؤكدا أن نتائج المرحلة الأولى تتضمن النقابات الفرعية والشعب المختلفة، فيما تتضمن المرحلة التانية انتخابات النقيب العام والمحافظات التى بها اعادة للمرحلة الأولى.

وذكر أن نتائج المرحلة الأولى تضمنت فى القاهرة سوف تجرى الاعادة بين المهندس هشام أبو سنة والمهندس حسام الدين حسن عفيفى.

وفى محافظة الجيزة ستكون الإعادة بين المهندس إبراهيم محمد إبراهيم سراج حصل 410 ومحمد الفحام 808 وفى القليوبية 2223 فاز بها المهندس مصطفى محمود سيد مجاهد ١٣٥٢

وفى الإسكندرية سوف تجرى الاعادة محمد هشام سعودى وسمر محمود سامى 967 صوتا.