7 رسائل لوزيرة البيئة خلال افتتاح الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة

القاهرة - سامية سيد - وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة 7 رسائل مهمة خلال كلمتها فى الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة بكينيا، بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات، وإسبن بارث إيدى رئيس جمعية الأمم المتحدة للبيئة، وإنغر أندرسن المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وعدد من وزراء البيئة.

1- شددت الدكتورة ياسمين فؤاد على حرص مصر، بصفتها الرئيس القادم لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، أن يكون مؤتمرا للتنفيذ.

2- البناء على زخم ومخرجات مؤتمر جلاسكو للمناخ COP26 لتحقيق تقدم متوازن فى جميع المسارات التفاوض، وضمان تحقيق الشمولية والشفافية لجميع الأطراف والمراقبين، خاصة بعد الانتهاء من كتاب قواعد اتفاق باريس، والعمل على توفير وسائل تنفيذ تتناسب مع مستوى الطموح العالمى.

3- فى ظل تحديات جائحة كورونا يعد اجتماع الجمعية للامم المتحدة دليل على الالتزام الجماعى بتكثيف الجهود للتغلب على التحديات البيئية التى تواجه العالم وما يتعلق بها من تحديات اقتصادية واجتماعية، مما يتطلب ضرورة اتخاذ مجموعة من القرارات الطموحة للتصدى للتحديات البيئية الملحة ومنها تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجى، والتصحر، والتلوث.

4- أبدت وزيرة البيئة المصرية تطلعها لجنى ثمار المفاوضات، بما يعكس احتياجات واولويات الدول، ويعمل على إيجاد الحلول المناسبة للطبيعة المتباينة للدول، بالتعاون والاتحاد لتحقيق تقدم ملحوظ فى مواجهة التحديات البيئية.

5- تجربة مصر فى تنفيذ عدد من المبادرات الشاملة المتعلقة بقطاعات الغذاء والمياه والنظم البيئية وتحسين جودة الحياة والحد من الفقر، والعيش بتناغم مع الطبيعة، بالتركيز على المجموعات غير الرسمية مثل العاملين فى تدوير المخلفات، إلى جانب ادراك مصر لأهمية الربط بين مسارات اتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ، التنوع البيولوجى، التصحر)، فأطلق الرئيس السيسى مبادرة للربط بينهم خلال رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجى COP14.

6- تبنى مصر مبادئ "التعافى الأخضر" خلال جائحة كوفيد 19، بالعمل على تخضير الموازنة العامة للدولة، ودمج معايير الاستدامة البيئية فى الخطط الوطنية، بما فى ذلك زيادة حصة المشروعات الخضراء فى ميزانية الدولة المخصصة للاستثمارات إلى 30% فى عام 2021 / 2022 مع استهدف رفع هذه النسبة إلى 50% بحلول 2024/2025. بالاضافة إلى تطوير الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ برؤية تتمثل فى معالجة آثار تغير المناخ بشكل فعال لتحسين نوعية حياة المصريين، وتحقيق التنمية المستدامة، والنمو الاقتصادى المستدام، والحفاظ على مواردنا الطبيعية وأنظمتنا البيئية.

7- دعت فؤاد فى كلمتها إلى العمل الجماعى وفق عقد الأمم المتحدة لاستعادة النظام الإيكولوجى ولإدراك أن النهج الشامل هو السبيل الوحيد لمواجهة هذه التحديات التى تواجه الكوكب بأسره.