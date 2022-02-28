شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: الاستقرار الحقيقى رضا المجتمع وعاوزين نشتغل بلا نوم ولا راحة غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية:

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الرئيس السيسى خلال إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية: الاستقرار الحقيقى رضا المجتمع وعاوزين نشتغل بلا نوم ولا راحة.. محتاجين نضاعف المستشفيات وعاوزين 500 مستشفى جديدة.. وقسما بالله عندى إصرار وقتال وعمل من أجلك يا مصر

الرئيس السيسى خلال إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية: حجم التنمية فى 7 سنوات غير مسبوق على الإطلاق وخطوة من ألف خطوة

الرئيس السيسى خلال إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية: مرتباتنا منخفضة وعايز أدى المواطن 30 ألف جنيه فى الشهر.. «الحاجة غالية وبتغلى وعارفين كده.. الغلاء علينا كلنا ».. و «طارق شوقى خد على دماغه لما جينا نطور التعليم

الرئيس السيسى خلال إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية: زدنا 14 مليون نسمة فى آخر 7 سنين ومفيش أرقام دخل تكفى.. «الناس فى مصر مظلومة ومبتتعلمش كويس ومبتتعالجش كويس.. أنا مش مانع حد يتكلم أنا عاوزه يتكلم بس يعرف قضية البلد كويس قبل ما يتكلم وينكد على الناس».. وعشان أفتح شارع بشيل بالألف عمارة

رئيس الوزراء: أنفقنا 6.2 تريليون جنيه لتنفيذ المشروعات.. نحتاج فصولا مدرسية بتكلفة 20 مليار جنيه سنويا لمواجهة الزيادة السكانية.. و «حياة كريمة » تهدف إلى تحسين حياة 60 مليون مواطن